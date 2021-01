Mateusz Winciersz, 20-letni pomocnik przechodzi z III-ligowego Ruchu Chorzów do ekstraklasowego Piasta Gliwice.

Transfer jest gotówkowy, Winciersz miał w Ruchu ważny kontrakt. Trener Piasta Waldemar Fornalik, były szkoleniowiec Ruchu, widzi miejsce dla tego zdolnego pomocnika. - Dogadaliśmy się. Transfer jest definitywny. Mateuszowi życzymy powodzenia, wierzymy, że któryś z wychowanków będzie w stanie go zastąpić - mówi "Interii" Seweryn Siemianowski, prezes Ruchu.

