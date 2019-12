Mocno kryzysowy moment przeżywa mistrz Polski Piast Gliwice. Przegrał trzy ostatnie mecze, tracąc przy tym aż siedem goli, a nie strzelił ani jednego. Ze zdobywaniem bramek w Gliwicach mają zresztą w tym sezonie problem. Na listę strzelców wpisali się tylko trzej zawodnicy, a za nami przecież już 18 kolejek Ekstraklasy!

Jeśli chodzi o zdobywane bramki, to mistrz Polski zajmuje miejsce w końcówce zestawienia - 19 goli w 18 meczach. Tylko zespoły z samego dołu ligowej tabeli są pod tym względem od Piasta gorsze.

W żadnym jednak innym klubie Ekstraklasy tak mało piłkarzy nie wpisuje się na listę strzelców. Nie licząc trzech samobójczych goli dla Piasta w tym sezonie, to na listę strzelców w całych dotychczasowych rozgrywkach wpisało się dotąd ledwie trzech graczy. Notujący świetny sezon Jorge Felix zdobył prawie połowę goli dla ekipy z Gliwic - dziewięć. Z kolei napastnik numer 1 zespołu Piotr Parzyszek pięć. Dwie bramki strzelił też kapitan drużyny i jeden z jego najbardziej doświadczonych zawodników Gerard Badia.

A przecież dobrych ofensywnych graczy w drużynie mistrza Polski nie brakuje. Jest sprowadzony w końcówce letniego okienka transferowego Patryk Tuszyński, jest były młodzieżowy reprezentant Polski Dominik Steczyk. Na razie notują asysty, ale do siatki jeszcze nie trafili.

W poprzedni sezonie mistrz Polski nie miał kłopotów ze zdobywaniem goli, bo miał ich na koncie 57. W grupie mistrzowskiej nikt nie miał więcej goli, a w całych rozgrywkach tylko Wisła Kraków strzeliła więcej - 67. W mistrzowskim sezonie na listę strzelców wpisała się rekordowa liczba piętnastu zawodników. Teraz jest inaczej. Nawet w Koronie Kielce, która w tym sezonie zdobyła najmniej bramek w lidze, bo ledwie 10, gole zdobywało pięciu piłkarzy.

- Mówimy o tym teraz, po przegranych meczach, ale gdy mieliśmy dobrą serię, to nikomu to nie przeszkadzało. Korzystniej dla zespołu byłoby, gdyby akcenty rozłożyły się inaczej. Inni też jednak dochodzą do sytuacji - komentuje trener Waldemar Fornalik.



Być może poprawa w tym względzie nastąpi już w niedzielne południe, kiedy to przy Okrzei Piast podejmuje ŁKS Łódź.

Michał Zichlarz

