Bardzo aktywny w letnim okresie jest Piast. Klub z Gliwic kompletowanie nowego zespołu zaczął już w końcówce poprzedniego sezonu, kiedy ogłoszono zakontraktowanie 19-letniego Javiera Hyjeka z Atletico Madryt. Kolejne transfery ogłoszono przy Okrzei w ostatnich dniach.

Hyjek, reprezentant Polski do lat 19, podpisał umowę do końca czerwca 2023 roku. W poniedziałek okazało się, że nowym graczem trzeciego zespołu Ekstraklasy poprzedniego sezonu będzie Michał Żyro. Były pomocnik Legii Warszawa związał się z górnośląskim klubem dwuletnią umową z opcją jej przedłużenia na kolejny rok. Z kolei wczoraj okazało się, że z Piastem związał się bramkarz Karol Szymański, który w ostatnim sezonie rozegrał dwa mecze w Lechu Poznań. 27-latek podpisał dwuletnią umowę.

- Piast to fantastyczny klub, który od dwóch lat regularnie odnosi sukcesy. Wszystko tutaj jest prowadzone z cierpliwością oraz na jak najwyższym poziomie. Myślę, że jest to dla mnie bardzo dobry kierunek i teraz, kiedy jestem coraz bliżej optymalnej formy po kontuzji, to kolejny krok do przodu - mówi Żyro.

W nowym sezonie kibice zobaczą nowego Piasta, w którym nie będzie już najlepszego strzelca poprzednich rozgrywek Jorge Felixa, czy innych podstawowych graczy, jak Toma Hateleya czy obrońcy Urosza Koruna. Czy ta "nowa" jedenastka z Gliwic poradzi sobie na miarę mistrzowskiego zespołu z 2019 roku, czy ekipy, która kilka dni temu cieszyła się z miejsca na podium w rozgrywkach PKO Ekstraklasy?

- Wcale się nie martwię, że część zawodników odchodzi. Dla trenera Fornalika to chleb powszedni, jest do tego przyzwyczajony. Umie sobie radzić w takich sytuacjach, że pojawia się nowy zawodnik czy zawodnicy, a on umiejętnie wpasowuje ich w drużynę, Na pewno ci, którzy przyjdą będą odpowiednio "obrobieni" motorycznie przez szkoleniowca. Nie należy się tutaj obawiać jakiejś obniżki formy zespołu - uważa Józef Drabicki, były prezes Piasta, a przez lata wieloletni dyrektor sportowy klubu z Gliwic.

W nowym sezonie pierwszym rywalem "niebiesko-czerwonych" będzie na wyjeździe Śląsk Wrocław.

Michał Zichlarz