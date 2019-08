Piast Gliwice. Kolejne zmiany w drużynie mistrza Polski

W poniedziałek nowym zawodnikiem Piasta Gliwice został Patryk Tuszyński. Doświadczony napastnik podpisał z klubem z Gliwic kontrakt do czerwca 2021 roku. To nie koniec zmian w najlepszym polskim zespole poprzednich rozgrywek.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. VERVA STREET RACING. Emocjonujący pokaz samochodów Rajdu Dakar. Wideo INTERIA.TV

Kibice drużyny z Gliwic nie nadążają za tempem zmian w drużynie, która w sezonie 2018/19 wywalczyła historyczne, bo pierwsze mistrzostwo Polski. Wcześniej, z różnych przyczyny, pożegnano takich zawodników, jak Michal Papadopulos, Mateusz Mak, Tomasz Jodłowiec czy Paweł Tomczyk. W ostatnich tygodniach za rekordowe sumy odeszli z kolei liderzy środka pola, Joel Valencia oraz Patryk Dziczek. Pierwszy trafił do klubu angielskiej Championship Brentford FC, a młodzieżowy reprezentant Polski do Lazio Rzym. Na obu tych transferach Piast zarobił ok. 17 mln złotych!

Reklama

W drużynie prowadzonej przez Waldemara Fornalika jest już wiele nowych zawodników, jak Bartosz Rymaniak, Sebastian Milewski, Tomas Huk, Jakub Holubek, a teraz dochodzą kolejni.



Jest Tuszyński, a ma być również 23-letni pomocnik z Portugalii Tiago Alves, który wiosną pomógł Olimpii Grudziądza awansować na zaplecze Ekstraklasy, gdzie w pierwszych meczach tego sezonu należy do najlepszych, mając już na koncie trzy bramki. O piłkarza z Coimbry starało się kilka ekstraklasowych drużyn, ale już jest po testach medycznych w klubie z Gliwic i to w zespole mistrza Polski ma występować.

Sprowadzenie Tuszyńskiego i Alvesa to jedna sprawa, a ewentualne odejście Piotra Parzyszka to kolejna rzecz. Napastnik jedenastki z Gliwic znalazł się na liście życzeń włoskiego Frosinone Calcio, które w poprzednim sezonie spadło z Serie A.



Do końca okienka transferowego zostało kilka dni i trudno przewiedzieć, jak potoczą się losy ewentualnego przejścia Parzyszka do Italii. Sam piłkarz mówi, że nie ma ciśnienia na transfer, a jak zostanie dalej w Gliwicach, to będzie zadowolony.



Transfer Tuszyńskiego to dla gliwiczan forma zabezpieczenia przed możliwą utratą swojego najlepszego snajpera, który w ostatnim czasie wraca do formy z poprzedniego, mistrzowskiego sezonu.

zich