Mieszkający w Gliwicach Aleksander Tarnawski, pseudonim Upłaz skończył w piątek sto lat. Z tej okazji najstarszy kibic Piasta dostał list gratulacyjny z gliwickiego klubu.

Ostatni z cichociemnych

Dostojny jubilat urodził się 8 stycznia 1921 w Słocinie (powiat rzeszowski). Po wybuchu wojny przedostał się przez Węgry do Francji. W Wielkiej Brytanie przeszkolono go do zadań specjalnych. Został komandosem, był oficerem Armii Krajowej. Jest ostatnim z 316 cichociemnych czyli przeszkolonych w Wielkiej Brytanii i Włoszech żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych, którzy ochotniczo zgłosili się do służby specjalnej w konspiracyjnej Armii Krajowej.

Skok spadochronowy po dziewięćdziesiątce

Po wojnie ukrywał swoją przeszłość. Zamieszkał w Gliwicach, ukończył chemię na Politechnice Śląskiej. Związał ze Śląskiem. Dopiero w latach 80. otwarcie przyznał, że był cichociemnym. W 2014 roku oddał jeszcze skok ze spadochronem z byłymi i obecnymi żołnierzami GROM-u.

Zdjęcie Aleksander Tarnawski w koszulce Piasta Gliwice / archiwum prywatne