Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN skróciła karę Jorge Felixa. Piłkarz Piasta Gliwice będzie mógł wrócić do gry już w sobotnim meczu z Jagiellonią Białystok.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Legia - Piast 0-1. Waldemar Fornalik: Gramy jak równy z równym. Wideo TV Interia

Komisja pozytywnie rozpatrzyła odwołanie Piasta. Początkowo Hiszpan otrzymał trzy mecze zawieszenia za czerwoną kartkę otrzymaną w spotkaniu 32. kolejki Ekstraklasy z Zagłębiem Lubin. Felix został usunięty z boiska po tym, jak kopnął w głowę Alana Czerwińskiego. Hiszpan sfaulował obrońcę rywala przypadkowo, natychmiast w geście przeprosin uniósł rękę do góry.

Reklama

Czerwiński początkowo trafił do szpitala, ale już wrócił do gry. Felix przeprosił rywala oraz kolegów z Piasta za osłabienie drużyny. NKO skróciła karę dla Hiszpana do dwóch meczów.



A że Felix pauzował w ostatnich spotkaniach z Cracovią i Legią Warszawa, w sobotę będzie mógł zagrać z Jagiellonią. Jego powrót będzie wzmocnieniem Piasta na ostatniej prostej walki o mistrzostwo Polski. Skrzydłowy jest w tym sezonie podstawowym piłkarzem zespołu z Gliwic, wystąpił w 31 spotkaniach Ekstraklasy.



Na trzy kolejki przed końcem sezonu Piast traci punkt do prowadzącej w tabeli Legii Warszawa.



Grupa mistrzowska Ekstraklasy: tabela, wyniki, terminarz i strzelcy