​W zeszłym roku głośno było latem o tym, że Mikkel Kirkeskov może opuścić mistrzowską wtedy ekipę Piasta i przenieść się do Legii Warszawa. Ostatecznie nic z tego nie wyszło. Teraz zaczyna się spekulować, że z Okrzei na Łazienkowską może się przenieść inny z zawodników jedenastki z Gliwic. Chodzi o Jorge Feliksa.

Piłkarz, który futbolowego abecadła uczył się w samym Atletico Madryt, ma za sobą świetny sezon. Został uznany najlepszym zawodnikiem PKO Ekstraklasy, w zeszłym sezonie to prestiżowe wyróżnienie otrzymał inny zawodnik Piasta Joel Valencia, a z 16 bramkami na koncie - razem z Igorem Angulo - został wicekrólem strzelców w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Tak dobra gra Jorge Feliksa nie mogła zostać nie zauważona przez innych tym bardziej, że z końcem sezonu wygasł jego kontrakt z trzecią drużyną Ekstraklasy sezonu 2019/20. Hiszpański piłkarz ma... kilkadziesiąt propozycji czy konkretnych ofert! Gdzie w nowym sezonie będzie grał? Na dziś wiadomo, że raczej na pewno nie będą to Gliwice, gdzie z powodzeniem występował w dwóch ostatnich sezonach, zdobywając cenne bramki, a przede wszystkim sięgając z górnośląskim klubem najpierw po historyczne mistrzostwo Polski, a teraz po miejsce na podium, co oznacza grę w europejskich pucharach.

28-letniego ofensywnego pomocnika kuszą kluby z wielu części świata, oferując bardzo dobre warunki. Wśród zespołów, które widziałyby zawodnika u siebie, jest też ponoć Legia. Sam Felix nie podjął jeszcze decyzji co dalej. Dodajmy, że rok temu głośno mówiło się o przenosinach innego gracza Piasta do Warszawy, a mianowicie Mikkela Kirkeskova. Ostatecznie Duńczyk nigdzie się nie przeniósł, a trener Aleksandar Vuković postawił na lewej obronie na Michała Karbownika, co jak się potem okazało było strzałem w dziesiątkę. Jak będzie w przypadku Feliksa pokażą najbliższe dni.

Dodajmy, że w Gliwicach sporo się dzieje. W poniedziałek na stadionie przy ulicy Okrzei rozpoczyna się wymiana murawy. Stara służyła od 2011 roku, od momentu oddania obiektu do użytkowania. Prace mają potrwać do dwóch tygodni, a potem przez kolejne dwa będą trwały zabiegi pielęgnacyjne.

Zdjęcie Jorge Felix / Michał Dubiel / East News

zich