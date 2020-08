Potwierdziły się wcześniejsze doniesienia - Jorge Felix, wybrany najlepszym piłkarzem Ekstraklasy zeszłego sezonu, związał się dwuletnim kontraktem z Sivassporem.

Umowa hiszpańskiego pomocnika będzie obowiązywała do 30 czerwca 2022 roku. Sivasspor w zeszłym sezonie zajął czwarte miejsce w lidze tureckiej i powalczy o jak najlepszy wynik w Lidze Europy.

Felix spędził w Piaście dwa bardzo udane sezony. W pierwszym z nich zdobył z klubem mistrzostwo Polski, w drugim zajął trzecie miejsce. Został też wybrany najlepszym piłkarzem polskiej Ekstraklasy sezonu 2019/20.



Łącznie w Ekstraklasie Felix wystąpił w 67 spotkaniach, zdobywając 22 bramki. Wcześniej występował na poziomie trzeciej ligi hiszpańskiej.



Dla Piasta jest to jedna z trzech bolesnych strat po zakończeniu sezonu. Wygasającego kontraktu z klubem nie przedłużyli także Urosz Korun oraz Tom Hateley.



Dotychczas zespół z Gliwic sprowadził w letnim okienku transferowym pięciu zawodników. Są to: Patryk Lipski (Lechia Gdansk), Karol Szymański (Lech Poznań), Javier Hyjek (juniorzy Atletico Madryt) oraz Michał Żyro (Korona Kielce, ostatnio wypożyczony do Stali Mielec).



Zdjęcie Jorge Felix / Michał Dubiel / East News

