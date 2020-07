Piast Gliwice. Jorge Felix piłkarzem sezonu PKO Ekstraklasy

Zawodnicy wszystkich klubów PKO Ekstraklasy piłkarzem sezonu wybrali Jorge Feliksa. To wybór dosyć kontrowersyjny, bo Christian Gytkjaer, czy Marko Veszović w niczym nie ustępowali klasie piłkarza Piasta Gliwice

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piast. Piotr Parzyszek po meczu ze Śląskiem Wrocław (1-0). Wideo INTERIA.TV

Jorge Felix z Piasta Gliwice został piłkarzem sezonu w PKO Bank Polski Ekstraklasie - nagrodę pomocnik otrzymał po zakończeniu meczu ostatniej kolejki, podobnie jak zawodnicy wyróżnieni w pozostałych kategoriach. Najwięcej nagród indywidualnych przyznano drużynie mistrza Polski - Legii Warszawa.

Reklama

Na zdobywcę nagrody Piłkarza Sezonu głosowali wszyscy zawodnicy szesnastu klubów PKO Bank Polski Ekstraklasy. Jorge Felix w głosowaniu wyprzedził Domagoja Antolicia i Christiana Gytkjaera. W pozostałych kategoriach zwycięzców wybrali członkowie 14-osobowej kapituły złożonej z dziennikarzy, ekspertów oraz przedstawicieli Ekstraklasy S.A. i PZPN.

W przypadku zawodnika Piasta doszło do pierwszej w historii plebiscytu sytuacji, gdy zdobywca najważniejszej indywidualnej nagrody, nie zwyciężył na swojej pozycji. Boiskowa rola tego gracza była jednak wyjątkowo ciężka do zdefiniowania. Grywał między linią środkową, a atakiem. Hiszpan zakończył zmagania na pozycji wicelidera klasyfikacji strzelców rozgrywek. Żaden pojedynczy piłkarz nie miał aż takiego wpływu na swój zespół co Jorge Felix, który sam strzelił 40 procent goli, a brał udział (bramka lub asysta) w połowie trafień Piasta!

Bramkarzem Sezonu został Dusan Kuciak. W liczbie obronionych strzałów oraz trudnych sytuacji, z których wyszedł obronną ręką, należał do wąskiej czołówki ligi. Nikt z golkiperów także nie trafiał równie często do najlepszej jedenastki kolejki co piłkarz Lechii Gdańsk. Tytuł Bramkarza Sezonu przypadł mu drugi raz w karierze.