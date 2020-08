Wybrany najlepszym piłkarzem Ekstraklasy sezonu 2019/20 Jorge Felix odejdzie z Piasta Gliwice. Jego nowym klubem ma zostać turecki Sivasspor Kulubu.

Choć nie ma jeszcze oficjalnego komunikatu w tej sprawie, to pozyskanie ofensywnego pomocnika potwierdził trener Sivassporu Riza Calimbay.



- Doszliśmy do porozumienia z Jorge Feliksem. Podpisał kontrakt - cytuje wypowiedź hiszpańskiego szkoleniowca ntvspor.net.

Sam piłkarz nie ukrywał, że chciałby sprawdzić się w lidze silniejszej od polskiej. Jego nowy klub zajął czwarte miejsce w poprzednim sezonie ligi tureckiej i będzie walczył o jak najlepszy wynik w rozgrywkach Ligi Europy.



Felix jest drugim z kolei piłkarzem Piasta, który został wybrany najlepszym zawodnikiem ligi, po czym opuścił klub z Gliwic. Przed rokiem szeregi ówczesnego mistrza Polski opuścił Joel Valencia. Ekwadorczyk odszedł do FC Brentford i zagrał w 19 spotkaniach Championship, ale tylko w jednym od pierwszej minuty.



Wracając do Feliksa, był on piłkarzem Piasta przez dwa sezony. Po zakończeniu minionej kampanii jego kontrakt utracił ważność. Pomocnik w 74 spotkaniach dla Piasta zdobył 25 bramek i zanotował dziewięć asyst. Zdobył z klubem mistrzostwo Polski, a w kolejnym sezonie zajął trzecie miejsce.

