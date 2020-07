​Właśnie co wybrany został najlepszym piłkarzem rozgrywek PKO Ekstraklasy sezonu 2019/20 i... wyjedzie z Polski. Jorge Felix nie może narzekać na brak zainteresowania ze strony zagranicznych klubów.

Kiedy Felix dwa lata temu przyjeżdżał do Polski, to nie spodziewał się, że zrobi taką karierę na naszych boiskach. W pierwszym sezonie w barwach Piasta zaliczył 34 spotkania i zdobył sześć bramek. Był ważnym zawodnikiem drużyny, która zdobyła historyczne dla Gliwic mistrzostwo Polski. W zakończonych właśnie co rozgrywkach drużynie prowadzonej przez Waldemara Fornalika nie udało się wprawdzie obronić mistrzowskiego tytułu, ale trzecie miejsce należy uznać za sukces.

Nie byłoby z pewnością tak eksponowanej pozycji gliwiczan, gdyby nie świetna postawa 28-letniego piłkarza, który piłkarskiego abecadła uczył się w samym Atletico Madryt. To był "jego" sezon. Grający w linii pomocy zawodnik "ustrzelił" aż 16 goli i pod względem skuteczności ustąpił tylko Christianowi Gytkjaerowi. Sezon zakończył w glorii najlepszego zawodnika Ekstraklasy. W zeszłym roku to trofeum przypadło innemu zawodnikowi Piasta Joelowi Valencii, obecnie angielski Brentford. Teraz najlepszy został inny gracz jedenastki z Gliwic.

Nic dziwnego, że wokół Jorge Felixa panuje spore zamieszanie, tym bardziej, że z końcem sezonu skończyła się jego umowa z klubem z Górnego Śląska. Co dalej z jego przyszłością? Opcji i różnych kierunków nie brakuje, a Felix może przebierać w ofertach, z praktycznie każdego zakątka świata.

- Co za sezon! Zdobywamy kolejny medal, a ja indywidualną nagrodę. Rok temu udało się to Joelowi. Jestem wdzięczny wszystkim, trenerom i kolegom z zespołu, bo bez nich nic by się nie udało osiągnąć. To tylko potwierdza, że praca wykonywana w tym klubie jest dobra i pomaga wszystkim zawodnikom się rozwijać i dobrze prezentować na boisku - mówił po ostatnim meczu z Cracovią.

Jorge Felixa chcą go kluby ze Stanów Zjednoczonych, Korei Południowej, są lukratywne propozycje gry z krajów arabskich i to zdaje się tam może trafić

. Przyszłość dobrze grającego w poprzednim sezonie zawodnika z Hiszpanii wyjaśni się w najbliższym czasie. Jego bilans w Ekstraklasie to 67 meczów i 22 bramki

Michał Zichlarz