To jego najlepszy sezon w karierze, jeżeli idzie o strzelone bramki, a ma być jeszcze lepiej. 28-letni Jorge Felix "ciągnie" w tym sezonie ofensywną grę mistrza Polski. Po 19 ligowych kolejkach ma na swoim koncie 10 bramek i jest w czołówce klasyfikacji najskuteczniejszy strzelców Ekstraklasy.

Hiszpan, który piłkarskiego abecadła uczył się w Atletico Madryt, trafił do Gliwic latem zeszłego roku z Club Lleida Esportiu. W sezonie 2017/18 zdobył tam w 37 meczach 10 bramek i był to jego rekord w profesjonalnej karierze. Transfer do Piasta okazał się dla doświadczonego zawodnika przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Szybko zaaklimatyzował się w drużynie, która wcześniej do ostatniej kolejki walczyła o utrzymanie się w Ekstraklasie.



W historycznym, bo mistrzowskim dla Piasta sezonie wystąpił w 34 spotkaniach. Był jednym z tych, od którego Waldemar Fornalik zaczynał ustalanie składu. Sezon skończył z pół tuzinem bramek na koncie. Skuteczny był przede wszystkim w rewelacyjnej dla gliwiczan rundzie wiosennej, kiedy to pięciokrotnie wpisywał się na listę strzelców. Skuteczność podtrzymuje i teraz. Z 10. golami na koncie jest najskuteczniejszym zawodnikiem Piasta, dla którego w tym sezonie bramki zdobywało tylko... trzech graczy! Oprócz Felixa także napastnik Piotr Parzyszek (6 goli) i kapitan zespołu Gerard Badia (2 bramki).