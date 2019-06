28-letni Słowak Jakub Holubek został nowym zawodnikiem Piasta Gliwice. Mogący grać na lewej obronie lub pomocy zawodnik podpisał dwuletnią umowę.

Holubek jest wychowankiem AS Trenczyn, z którego w 2016 roku przeniósł się do MSK Żylina. 30 czerwca wygasał jego kontrakt z klubem, wobec czego Słowak przejdzie do Piasta na zasadzie wolnego transferu.

W zakończonym niedawno sezonie 28-latek wystąpił w 23 spotkaniach, strzelił pięć goli i zanotował siedem asyst. Jego Żylina zakończyła sezon na drugim miejscu i dotarła do finału Pucharu Słowacji, gdzie po rzutach karnych przegrała ze Spartakiem Trnawa.

Holubek ma na koncie cztery mecze w reprezentacji Słowacji.



- Jakub to doświadczony piłkarz, który ma za sobą wiele spotkań w lidze słowackiej oraz europejskich pucharach. Może grać zarówno na lewej pomocy, jak i obronie. Dobrze czuje się w grze kombinacyjnej oraz potrafi świetnie dorzucić piłkę w pole karne. Obserwowaliśmy Jakuba od dłuższego czasu i kiedy pojawiła się okazja do sprowadzenia go do Gliwic, to postanowiliśmy ją wykorzystać. Cieszymy się, że dołączył do naszego zespołu - powiedział Bogdan Wilk, dyrektor sportowy Piasta Gliwice na oficjalnej stronie klubu.

- To dla mnie ważny krok w karierze. Piast wywalczył tytuł mistrzowski w swoim kraju i mocno wierzę, że wspólnie będziemy mogli osiągać dobre wyniki. Wierzę, że się tutaj odnajdę, zrobię krok naprzód i jeszcze podniosę swoje umiejętności - skomentował transfer sam zawodnik.

