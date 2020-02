To się nazywa powrót na ligowe boiska! Jakub Czerwiński od sierpnia nie mógł grać z powodu kontuzji. Teraz wrócił i w swoim pierwszym meczu po długiej przerwie nie tylko, że świetnie kierował grą defensywy mistrza Polski, ale zdobył też ważnego gola, a gliwiczanie na początek wiosennych bojów pokonali w niedzielę Zagłębie Lubin 2-0.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wisła Kraków. Artur Skowronek: Gratuluję piłkarzom intensywności. Wideo INTERIA.TV

W poprzednim, mistrzowskim dla zespołu z Gliwic sezonie, grający na środku defensywy Czerwiński był jednym z kluczowych zawodników drużyny prowadzonej przez Waldemara Fornalika. To w dużej mierze jego świetna gra w tylnej formacji sprawiła, że Piast - po raz pierwszy w swojej historii - sięgnął po mistrzostwo Polski. Niestety, dla piłkarza i jego zespołu w sierpniu, podczas treningu doznał poważnej kontuzji kolana. Konieczny był zabieg, a potem długa rehabilitacja. Do treningów na pełnych obrotach wrócił zimą, a w niedzielę zagrał w wyjściowym składzie w starciu przeciwko "Miedziowym", będąc jednym z najlepszych zawodników na murawie. Dodatkowo w 78. minucie, w polu karnym lubinian, zachował się jak rasowy snajper, z kilku metrów kierując piłkę do siatki i ustalając rezultat na 2-0. To jego siódme trafienie w Ekstraklasie w 107. występie, a oczywiście premierowe w bieżących rozgrywkach.

Reklama

Po meczu trener Piasta Waldemar Fornalik mówił, że powrót do gry Czerwińskiego, to dla prowadzonej przez niego jedenastki, jak dobry transfer. Cieszy się też oczywiście sam zawodnik, który po 21. kolejce znalazł się w zestawieniu najlepszych piłkarzy wiosennej premiery.

- Rzeczywiście można być zadowolonym z tej inauguracji. Bardzo zależało nam na zwycięstwie i żeby przenieść poziom, który prezentowaliśmy w sparingach, na mecz ligowy. Z tym bywa różnie, a nam się udało wygrać 2-0 i jesteśmy szczęśliwi z tego powodu. Przyznam szczerze, że przed meczem nie oczekiwałem od siebie fajerwerków. Chciałem zagrać na równym, dobrym poziomie. To był mój pierwszy mecz o stawkę po długim urazie i z ręką na sercu powiem, że czułem się tak, jak gdybym debiutował w Ekstraklasie. Drużyna mi pomogła, bo zagraliśmy świetnie. Mieliśmy też gorsze momenty, ale to był dopiero pierwszy mecz. Chciałem też podziękować naszym kibicom za wsparcie. To było bardzo budujące - komentował Czerwiński po niedzielnym meczu przy Okrzei.

Jego Piast po 21 ligowych kolejkach dalej zajmuje szóstą lokatę z 24 punktami na koncie. Kolejnym rywalem mistrza Polski będzie w piątek wieczorem na wyjeździe Lechia Gdańsk.

zich



Wyniki, terminarz i tabela Ekstraklasy





Zdjęcie Radość piłkarzy Piasta Gliwice / Andrzej Grygiel / PAP