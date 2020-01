Z uwagi na silną i wyrównaną kadrę w drużynie mistrza Polski nie ma zimą spektakularnych zmian. Wzmocnieniem jest na pewno powrót do gry ostoi defensywy Piasta Jakuba Czerwińskiego, który nie grał od sierpnia.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jakub Czerwiński (Piast Gliwice): To był kluczowy moment. Wideo TV Interia



Reklama

W mistrzowskim dla gliwiczan sezonie 28-letni Czerwiński był jednym z kluczowych graczy. W sezonie 2018/19 wystąpił w 36 ligowych spotkaniach, w których zdobył trzy bramki. Wygrał klasyfikację "Złotych butów" katowickiego "Sportu" na najlepszego zawodnika poprzedniego sezonu. Niestety w sierpniu, podczas treningu doznał poważnej kontuzji kolana.

Przeszedł zabieg, a potem się rehabilitował. Teraz, na szczęście dla drużyny prowadzonej przez Waldemara Fornalika, wrócił już do treningów i gry. Za sobą ma już trzy spotkania kontrolne.

- Z każdym kolejnym treningiem i sparingiem czuję się coraz lepiej i pewniej, grając koło chłopaków, którzy są dobrze przygotowani. Oczywiście staram się im dorównać i wkomponować w drużynę. Wierzę, że dobrą grę ze sparingów przeniesiemy później na ligę. Najbardziej intensywny był ten okres w Kamieniu, ale w Turcji również trenujemy dwa razy dziennie, więc na pewno każda jednostka wejdzie w nogi. Zarówno dla sztabu szkoleniowego, jak i dla nas ważne są sparingi. Może nie do końca wyniki, choć one idą w świat, ale sama gra i postawa poszczególnych zawodników. Wszyscy mają szansę pokazania się i obronienia się na boisku. Jest rywalizacja na każdej pozycji, a to jest nam bardzo potrzebne. To nas buduje i sprawia, że podnosimy swoją formę - cytuje Czerwińskiego oficjalna strona Piasta.

Czerwiński wrócił do grania i drużyna dobrze radzi sobie w grach kontrolnych. Na zakończenie obozu w Rybniku-Kamieniu mistrz Polski pokonał 2-1 pierwszoligowe GKS Jastrzębie.



Później na obozie nad Bosforem Piast najpierw odniósł cenną wygraną 2-0 nad mistrzem Bułgarii Łudogorcem Razgrad i bezbramkowy remis w sobotę z ukraińską Zorią Ługańsk. W Turcji gliwiczanie trenują do końca stycznia. Przed nimi jeszcze dwa sparingi, z Szachtiorem Soligorsk oraz z NK Celje. Pierwszym ligowym rywalem Piasta będzie w niedzielę 9 lutego przy Okrzei Zagłębie Lubin. Po 20 kolejkach jedenastka z Gliwic jest na szóstej pozycji w tabeli, z 31 punktami na koncie. W Gliwicach wszyscy liczą na równie udaną wiosnę, jak przed rokiem.

Michał Zichlarz



Ekstraklasa: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy