Piast Gliwice. Jakub Czerwiński: Wierzę w ten zespół

- Wierzę głęboko w tę drużynę, wierzę, że jesteśmy w lidze w stanie wygrać z każdym. Z takim nastawieniem chcemy rozpocząć wiosnę - powiedział piłkarz ekstraklasowego Piasta Gliwice Jakub Czerwiński. Gliwiczanie w piątek zakończyli obóz w tureckiej Antalyi.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lech Poznań. Paweł Wojtala dla Interii: Lech mnie rozczarowuje. Wideo TV Interia

Zespół trenera Waldemara Fornalika rozegrał podczas 12-dniowego pobytu dwa sparingi, pokonując ukraińską Zorię Ługańsk 2-1 i - w czwartek - serbskiego Proletera Nowy Sad 4-1.

Reklama

"Wykonaliśmy robotę, jaką mieliśmy do zrobienia, zrealizowaliśmy plan nakreślony przez sztab szkoleniowy. Skończyliśmy obóz grą kontrolną i wydaje mi się, że po grze, wyniku, stylu - możemy być zadowoleni" - dodał obrońca.



Piast po raz trzeci z rzędu na miejsce zimowych przygotowań wybrał Antalyę.



"Zgrupowanie nieznacznie się różniło od poprzednich. Obostrzeń epidemiologicznych w hotelu trzeba było przestrzegać, jednak to nie stanowiło dużego problemu" - podkreślił.



Gliwiczanie "uciekli" do Turcji przed mrozem śniegiem, trenowali i grali na naturalnych, zielonych boiskach.



"Ludziom zarządzającym Piastem należą się brawa za stworzenie nam - w tych trudnych czasach - tak dobre warunki przygotowań. Nie pozostaje nic innego, jak odwdzięczyć się za to na boisk" - zaznaczył 29-letni obrońca.



Interesujesz się sportem? Sprawdź nowy serwis Sport Interia!



Piast, po niezbyt dobrym starcie sezonu, końcówkę jesieni miał już udaną. Do wiosennej serii przystąpi z 13. pozycji.



"Bardzo byśmy chcieli, żeby to był początek naszej drogi w górę tabeli. Widząc potencjał naszej drużyny, patrząc na to, jak trenujemy, na poziom sportowy Piasta, jestem przekonany, iż droga w górę to tylko kwestia czasu. Oczywiście słowa trzeba udokumentować czynami i my od pierwszego meczu z Wisłą Kraków (31 stycznia) chcemy punktować, narzucać swój styl gry, grać o trzy punkty w każdym meczu. Po tych przygotowaniach wierzę, że jesteśmy w stanie to zrobić" - stwierdził Czerwiński, który przyszedł do klubu z warszawskiej Legii trzy lata wcześniej.



Wtedy, wiosną 2018, gliwiczanie do ostatniej kolejki bronili się przed spadkiem, w kolejnych sezonach zdobyli mistrzostwo Polski i brązowy medal.



"Może nie można mówić o paśmie moich sukcesów, ale myślę, że mam prawo być zadowolony z pobytu w Piaście. Teraz jesteśmy w takim miejscu w tabeli, że niczego nie będę deklarował, poza walką o trzy punkty w każdym meczu i pokazaniu siły Piasta. Wierzę głęboko tę drużynę, wierzę, że jesteśmy w stanie w lidze wygrać z każdym i z takim nastawieniem chcemy rozpocząć wiosnę" - zapowiedział piłkarz.



Przed wylotem do Turcji zawodnik przedłużył umowę z klubem do końca 2023 roku.



"Podjąłem tę trudną, być może życiową decyzję po wielu dyskusjach z rodziną. Dotychczasowa umowa kończyła się w czerwcu 2021, zdecydowałem się zostać w Gliwicach, gdzie czujemy się bardzo dobrze. Wierzę, że klub w każdym sezonie może grać o najwyższe cele. Gdyby było inaczej, nie podpisałbym kontraktu" -wyjaśnił.



Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź!

Styczniowe przygotowania były w tym roku inne, z uwagi na pandemię koronawirusa.



"Trudno przewidzieć, jak te zmiany wpłyną na nas. Odpowiedzią będzie nasza forma sportowa i wyniki. Na pewno wielu trenerów zastanawiało się, w jaki sposób przeprowadzić ten okres przygotowawczy, skrócony i odmienny od poprzednich. Weryfikacją tego, kto trafił z przygotowaniami będzie postawa w meczach ligowych" - zauważył obrońca.



Jesienią Piast - podobnie jak reszta ligowców - zmagał się z koronawirusem. Zakażony był.in. trener Fornalik.



"Nie mamy na to wpływu. Trzymamy się wytycznych sanitarnych, a mimo to wirus też nas dopadł. Nie wiemy, co będzie. Mam nadzieję, że uda się dograć sezon do końca bez żadnych przerw i przekładanych meczów. Tego życzę sobie i wszystkim piłkarzom" - zakończył Czerwiński, który dotychczas rozegrał w gliwickich barwach 92 spotkania.



Autor: Piotr Girczys

Ekstraklasa - wyniki, terminarz i tabela