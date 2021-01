Jakub Czerwiński podpisał nowy kontrakt z Piastem Gliwice. Umowa będzie obowiązywać do 31 grudnia 2023 roku.

Czerwiński jest zawodnikiem Piasta od lipca 2018 roku, od kiedy przeniósł się do klubu z Legii Warszawa. Już w pierwszym sezonie sensacyjnie wywalczył z klubem sensacyjne mistrzostwo Polski.

- Chciałbym, by podpisanie przeze mnie, czyli ambitnego piłkarza, tak długiego kontraktu było czytelnym sygnałem zarówno do kibiców Piasta, jak i piłkarzy, że ten klub będzie coraz silniejszy. Już teraz ugruntowuje swoje wyższe niż kiedykolwiek położenie w polskiej piłce, a ja zrobię wszystko, by z moim udziałem dalej budować to miejsce. Jestem takim człowiekiem, że nie lubię zmian, jeśli gdzieś lub z kimś się dobrze czuję. To tutaj moja rodzina jest szczęśliwa i to tutaj widzimy naszą przyszłość - powiedział środkowy obrońca dla oficjalnej strony Piasta.

29-letni zawodnik odkąd dołączył do gliwickiego klubu jest podstawowym zawodnikiem. Wystąpił już w 92 meczach Piasta, strzelając osiem goli.

W przeszłości Czerwiński reprezentował m.in. Legię Warszawa, Pogoń Szczecin czy Bruk-Bet Termalica Nieciecza.

