Trudno sobie to dzisiaj wyobrazić, ale jeszcze nie tak dawno Piast Gliwice "zapraszał zainteresowanych piłkarzy" do drużyny, bo chciał… "powołać do życia zespół piłkarski seniorów". Dzisiaj ma ogromne szanse, aby zdobyć mistrzostwo Polski. Po raz pierwszy w swojej historii.

A ta historia jest rzeczywiście niewiarygodna. Pod koniec lat 90. Piast dramatycznie walczył o przywrócenie futbolu w Gliwicach. Stało się tak dlatego, że w 1993 roku drużyna przestała istnieć i z powodu fatalnej sytuacji finansowej, będącej efektem zmian transformującego się kraju, została wycofana z rozgrywek.

Reaktywacja nastąpiła cztery lata później, a towarzyszyły jej m.in. znamienne ogłoszenia w prasie, adresowane do piłkarzy, którzy chcieliby podjąć treningi w odradzającym się B-klasowym Piaście. "Zarząd Klubu GKS ‘Piast’... zamierza ponownie powołać do życia zespół piłkarski seniorów, który zacząłby grać w klasie B od nowego sezonu 1997/98" - można było przeczytać w ówczesnej prasie. I dalej: "...prosi się zainteresowanych grą w naszym zespole zawodników o przybycie na I spotkanie organizacyjno-informacyjne... Serdecznie zapraszamy zainteresowanych piłkarzy".

Gliwiczanie zaczęli drogę na szczyt w 1997 roku. Po jedenastu latach awansowali do Ekstraklasy. Dotychczas najlepszy wynik osiągnęli w sezonie 2015/16, zajmując w Ekstraklasie drugie miejsce. Teraz, pod wodzą trenera Waldemara Fornalika, mają wielkie szanse ma pierwszy tytuł. Wystarczy im wygrać u siebie z Lechem, który nie walczy już o nic.

