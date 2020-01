Piast Gliwice - GKS 1962 Jastrzębie 2-1 w sparingu

Piłkarze mistrza Polski Piasta Gliwice na zakończenie zgrupowania w Rybniku pokonali w sparingu pierwszoligowy GKS 1962 Jastrzębie 2-1 (2-1). W poniedziałek gliwiczanie rozpoczną zgrupowanie w Turcji.

Bramki dla Piasta zdobyli Piotr Parzyszek (22.) i z rzutu karnego Gerard Badia (29.). Goście prowadzili od 16. minuty po trafieniu Kamila Adamka.

- Wszystko, co zaplanowaliśmy zostało zrobione podczas tego obozu. Trenowaliśmy ciężko, jak zwykle tutaj, nie było taryfy ulgowej. Patrząc na zawodników trzeba jednak przyznać, że poruszali się dziś po boisku bardzo żwawo - powiedział trener Piasta Waldemar Fornalik.

W sobotnim meczu zagrał stoper Jakub Czerwiński, który wraca do formy po operacji kolana.

- Jego powrót jest wielkim wzmocnieniem dla formacji defensywnej. Z tego pierwszego sparingu jestem zadowolony. Wygraliśmy, co też jest ważne. W Turcji czekają nas gry kontrolne z ciekawymi, wymagającymi rywalami. Jedziemy tam pełni optymizmu i energii - dodał szkoleniowiec.

Zadowolony z powrotu na boisko był Czerwiński.

- To mój pierwszy mecz od sierpnia. Nie ukrywam, że trochę stresu było, bo przerwa była długa. Treningami dochodzę do formy, łapię pewność siebie. Sparing dał mi bardzo dużo. Mam nadzieję, że obóz w Turcji pozwoli dojść do optymalnej dyspozycji - ocenił obrońca, który był operowany w Barcelonie.

Przyznał, że oczekiwanie na diagnozę było trudne.

- Był ogromny strach, spełnił się najczarniejszy scenariusz. Bardzo się cieszę, że klub zrobił wszystko, aby operacja odbyła się w najlepszych z możliwych warunków i liczę, że jeszcze kilka lat w piłkę pogram - wspomniał z uśmiechem Czerwiński.

Podczas tureckiego zgrupowania Piast zagra kolejno z bułgarskim Łudogorcem Razgrad, białoruskim Szachtiorem Soligorsk, ukraińską Zorią Ługańsk i słoweńskim NK Celje.

Po 20 kolejkach Ekstraklasy gliwiczanie zajmują szóste miejsce w tabeli.

Piotr Girczys