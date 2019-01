Hiszpański piłkarz Gerard Badia w lutym rozpocznie szósty rok gry w ekstraklasowym Piaście Gliwice. Na początku miał problemy z porozumiewaniem się. Teraz jest kapitanem. - Kiedy jestem w Hiszpanii, tęsknię za Polską. Nie sądziłem, że tak się stanie – powiedział.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gerard Badia ocenił rundę Piasta. Wideo INTERIA.TV

Badia zgłosił się do gliwiczan na testy podczas ich zgrupowania pod Alicante w 2014 roku. Sprawdził się, dostał dwa dni na załatwienie swoich spraw i przyleciał z Piastem do Polski. - Nie sądziłem, że tak długo zostanę w Polsce. Na początku powiedziałem żonie, że jadę na pół roku, najwyżej półtora. Ale w życiu i piłce nożnej nie można tak planować. Te pięć lat tak szybko przeleciało, że sam w to nie mogę uwierzyć - dodał.

Reklama

W międzyczasie urodziła mu się córka Valeria, a podczas trwającego zgrupowania w tureckiej Antalyi może na świat przyjść Zosia. - Pamiętam pierwszą bramkę strzeloną dla Piasta w meczu z Górnikiem Zabrze. Żona była w ciąży, ja włożyłem po golu piłkę pod koszulkę. Córka urodziła się w Hiszpanii. Kiedy miała miesiąc przyjechała do Polski, w kwietniu skończy cztery lata. Przy jej narodzinach mnie nie było, bo mieliśmy mecz z Legią w Warszawie, teraz - mam nadzieję - będę z żoną - stwierdził pomocnik.

Hiszpan szybko i chętnie nawiązuje kontakty, jest bardzo lubiany przez kibiców Piasta. - Na początku po przyjeździe do Polski skoncentrowałem się na nauce angielskiego. Potem, kiedy podpisałem dłuższy kontrakt, pomyślałem - teraz Gerard to już musisz mówić po polsku. Bo bardzo mi się w tym kraju podoba, lubię ludzi, którzy tu mieszkają. Żeby z nimi rozmawiać, musiałem pokonać barierę językową. Lubię zapytać sprzedającą w piekarni panią jak się czuje i życzyć miłego dnia - śmiał się zawodnik.

Podkreślił, że w centrum Gliwic, gdzie mieszka, jest rozpoznawany na ulicy. - Chodzimy do kawiarni, znam ich właścicieli i pracowników. W sklepach też mnie poznają. Do żony spacerującej z naszym dzieckiem podchodzą ludzie i zagadują, mimo, że ona tylko trochę rozumie po polsku. To dla mnie miłe - zauważył.

Przyznał, że nie myślał nigdy o zostaniu kapitanem Piasta. Opaskę przejął od wychowanka klubu Radosława Murawskiego, który przeszedł do Palermo w lipcu 2017. - Jestem z tego dumny, to duża odpowiedzialność. Człowiekiem pozostałem takim samym, tyle że częściej rozmawiam z prezesem, dyrektorem i trenerem. Zdarzają się sytuacje, których nie lubię, ciężkie rozmowy. Robię to, wiem, że przede wszystkim trzeba myśleć o drużynie - wyjaśnił Hiszpan. Jego zdaniem w Piaście proces adaptacji nowych graczy przebiega szybko. - Atmosfera tu jest dobra, bo to od zawsze fajna grupa ludzi. Ja jestem w pewnym sensie pośrodku między zawodnikami polskimi i obcokrajowcami. Mówi się, że Polacy są zamknięci w sobie. U nas w drużynie tego nie ma. Wszyscy są traktowani tak samo - ocenił.

Zdjęcie Gerard Badia / Irek Dorożański / Newspix

Pomocnikowi kontrakt z Piastem wygasa w czerwcu. - Na razie nie wiadomo, co dalej. I ja to rozumiem. Byłem ostatnio kontuzjowany, teraz przede wszystkim chcę być zdrowy i zagrać jak najlepiej w drugiej części sezonu. Tylko to mnie interesuje. Jesień była dla mnie ciężka - najpierw uraz żebra, potem pachwiny i ciągły ból. Byłem smutny - przypomniał piłkarz.

Zaznaczył, że zdaje sobie sprawę z upływającego czasu. - Jestem na takim etapie życia, że najważniejsze jest dla mnie zdrowie. Mam 30 lat, zdaję sobie sprawę, że menedżerowie bardziej stawiają na młodych zawodników. Nie widzę siebie w innej koszulce, niż ta Piasta. Jestem zadowolony warunków mojej umowy, w ekstraklasie mnie znają, dobrze się czuję w Gliwicach, po dwóch godzinach lotu jestem w Barcelonie. Ale sytuacje w życiu bywają różne - powiedział.

Przed przyjazdem do Polski Badia występował w zespołach w Segunda A i B - czyli na drugim i trzecim poziomie rozgrywkowym - w Hiszpanii. - Największym problemem w ciągu pierwszych miesięcy był język. Do zimna się przyzwyczaiłem, ale nie rozumiałem, co mówi trener. Byłem przyzwyczajony do głośnych rozmów w szatni, a natrafiłem na barierę komunikacyjną. A na początku zawsze wszystkie oczy są przecież zwrócone na nowego, wszyscy są ciekawi, jak gra. Więc jeśli nie możesz rozmawiać, jest ciężko. Kiedy strzelisz jedną, drugą bramkę - jest lepiej i głowa idzie do góry - dodał zawodnik.

Dużo szybciej nauka polskiego poszła jego córce. - W przedszkolu też początki miała niełatwe, ale teraz mówi dobrze. Podczas niedawnych świąt, kiedy rodzina śpiewała kolędy po katalońsku, ona zrobiła to po polsku. Nie wiem tylko, czy podczas dwumiesięcznego pobytu w Hiszpanii nie zapomni polskiego - zauważył Badia.

Przyznał, że gdy jest w ojczyźnie, tęskni za Polską. Nigdy nie myślałem, że tak się stanie - zakończył pomocnik.



Piotr Girczys

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę polskiej Ekstraklasy