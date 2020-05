J​uż wiadomo, że w sobotnim meczu z Wisła Kraków w jedenastce Piasta nie zagra Gerard Badia. Kapitan gliwickiej jedenastki nabawił się kontuzji stopy na jednym z treningów. Przerwa w graniu potrwa co najmniej kilka tygodni.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piast Gliwice. Gerard Badia: Mam ofertę od teściowej. Wideo INTERIA.TV

W mistrzowskim dla Piasta sezonie Badia, od wielu lat jeden z kluczowych piłkarzy drużyny z Gliwic i jeden z najbardziej lubianych zawodników zespołu z Górnego Śląska, z powodu kontuzji zagrał w 21 spotkaniach. Swój wkład w mistrzostwo miał jednak znaczny, żeby przypomnieć zwycięską bramkę w starciu z Legią na jej terenie prawie dokładnie rok temu (1-0).

Reklama

W tym sezonie gra częściej, na koncie ma póki co 23 występy w Ekstraklasie. Przed zawieszeniem rozgrywek "łapał" formę, bo ponownie rozstrzygnął o wygranej swojego zespołu przy Łazienkowskiej w marcu, strzelając zwycięskiego gola na 2-1. Niestety, na jednym z ostatnich treningów przed restartem nabawił się kontuzji stopy. Przerwa w grze potrwa co najmniej kilka tygodni. To spore osłabienie zespołu prowadzonego przez Waldemara Fornalika. Na spotkanie z Wisłą Kraków w sobotnie popołudnie przy Okrzei, sztab szkoleniowy Piasta musi szukać nowych rozwiązań.

Dodajmy, że to nie pierwsza poważna kontuzja piłkarza mistrza Polski na treningu w tym sezonie. W sierpniu pecha miał lider obrony Piasta Jakub Czerwiński. Podczas zajęć i zderzeniu z jednym z kolegów doznał urazu kolana. Potrzeby był zabieg, a potem środkowy obrońca przechodził długą rehabilitację. Do gry wrócił dopiero w tym roku.