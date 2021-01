Piast Gliwice. Frantiszek Plach: Do zimy jesteśmy przyzwyczajeni

"Trenowaliśmy i graliśmy sparingi w Turcji, teraz trzeba się ponownie przystosować do innych warunków pogodowych. Nie ma z tym problemu, do zimy jesteśmy przecież przyzwyczajeni" - powiedział PAP słowacki bramkarz ekstraklasowego Piasta Gliwice Frantiszek Plach.

Zespół trenera Waldemara Fornalika po 12-dniowym zgrupowaniu w Antalyi ostatni tydzień przed wznowieniem rozgrywek wykorzystuje na treningi na własnych obiektach.



W pierwszym tegorocznym ligowym spotkaniu zajmujący 13. miejsce w tabeli gliwiczanie zmierzą się w niedzielę na wyjeździe z krakowską Wisłą.



Słowak przyznał, że nie ma jakiegoś specjalnego stroju na zimowe mecze.



"Co prawda bramkarz nie biega na boisku tyle ile koledzy z drużyny, ale musi być cały czas bardzo skoncentrowany. Generalnie - dajemy sobie zimą radę" - zaznaczył z uśmiechem.



28-letni zawodnik przyszedł do gliwickiego klubu ze słowackiego FK Senica w styczniu 2018, kiedy zespół trenera Fornalika szykował się do - zakończonej sukcesem - walki o utrzymanie. W kolejnym sezonie Słowak wywalczył z Piastem mistrzostwo Polski, a ostatnie rozgrywki zakończył na trzecim miejscu w ekstraklasie. W grudniu przedłużył kontrakt o kolejne dwa lata.



"Zostaję, bo dobrze czuję się w Piaście i w Gliwicach, podobnie jak moja rodzina. Jestem bardzo zadowolony, że tak to się potoczyło"- stwierdził.



W minionym sezonie Słowak rozegrał w całości wszystkie 37 ligowych spotkań, a w obecnych rozgrywkach stał między słupkami w każdym z 14 meczów ekstraklasy.



"Cieszę się z tego, że mam zaufanie trenera. Chcę grać jak najwięcej. Dobrze trenujemy, jesteśmy odpowiednio przygotowani do każdego meczu i pewnie dlatego omijały mnie w Piaście kontuzje" - ocenił golkiper.



Zaznaczył, że gliwiczanie po słabszym starcie, później uzyskali już lepsze wyniki.



"Początek sezonu był trochę trudniejszy, ale wróciliśmy na właściwe tory. Teraz robimy wszystko, by utrzymać formę z końcówki jesieni. Postaramy się, aby wszystko było dobrze. Skupiamy się zawsze na najbliższym meczu. Tak było w mistrzowskim sezonie i ostatnio. Teraz też tak zrobimy" - zadeklarował.



Plach zaczynał swoją piłkarską przygodę jako lewy obrońca.



"Jestem lewonożny i dlatego tak się stało. Może i fajnie byłoby zostać na tej pozycji, ale tak to się poukładało, że skończyłem jednak w bramce i dobrze się tu czuję" - śmiał się zawodnik, kontynuujący rodzinną tradycję, bowiem jego dziadek też był bramkarzem i grał czechosłowackiej ekstraklasie.



Przyznał, że polska ekstraklasa jest dobrym kierunkiem w rozwoju bramkarzy z jego kraju.



"Gra tutaj to duży krok do przodu, polska liga jest bardzo dobra. Myślę, że słowaccy bramkarze cieszą się z możliwości grania w niej" - stwierdził.



Podkreślił, że atmosfera w gliwickim zespole sprzyja adaptacji nowych graczy.



"Tu są naprawdę w porządku chłopaki, drużyna dobrze funkcjonuje, w szatni panuje fajna atmosfera i dlatego każdy kto przychodzi szybko się do tego dostosowuje. A życzyć należy nam zdrowia i żeby nas kontuzje omijały. To jest podstawa" - zakończył Słowak, wybrany w mistrzowskim sezonie 2018/19 najlepszym bramkarzem ekstraklasy.



Plach zaczął swoją karierę w Piaście od... rzutu karnego. W sparingowym debiucie sprokurował "jedenastkę", a następnie obronił strzał zawodnika GKS 1962 Jastrzębie.



Autor: Piotr Girczys



