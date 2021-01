Piast Gliwice: Fornalik: Jesteśmy gotowi

„Robiliśmy wszystko, aby zespół był w optymalnej formie. Patrząc na to, jak piłkarze pracowali w Turcji uważam, że jesteśmy gotowi do pierwszego meczu” – powiedział trener Piasta Gliwice Waldemar Fornalik przed niedzielnym, wyjazdowym spotkaniem z Wisłą Kraków w ekstraklasie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Roman Kosecki dla Interii: Legia nie musi się wzmacniać na siłę. Wideo TV Interia

Gliwiczanie budowali formę na wiosenną część sezonu podczas 12-dniowego zgrupowania w tureckiej Antalyi. Rozegrali tam dwa sparingi, pokonując ukraińską Zorię Ługańsk 2-1 i serbskiego Proletera Nowy Sad 4-1. W tym drugim spotkaniu trzy gole zdobył napastnik Jakub Świerczok.

Reklama

"Mecz z Wisłą pewnie pokaże, gdzie trzeba coś skorygować, co poprawić. Liczę jednak, że to będzie w naszym wykonaniu dobre spotkanie" - dodał szkoleniowiec, odpowiadając na pytania dziennikarzy.

Na obozie był ściągnięty z 3-ligowego Ruchu Chorzów 20-letni pomocnik Mateusz Winciersz.

"Pozyskanie go było przemyślanym ruchem, aby wytworzyć rywalizację na pozycji młodzieżowca. Każdy zawodnik ma szansę przebicia się do składu meczowego, on też" - zaznaczył Fornalik.

Przyznał, że na razie klub nie szuka wzmocnień.

"Zobaczymy, co się będzie działo w pierwszych meczach. Okienko transferowe jest otwarte do końca lutego, więc niczego jeszcze nie można wykluczyć" - powiedział.

Podkreślił, że jego zespół będzie przygotowany na styl gry preferowany przez trenera "Białej Gwiazdy". Prowadzący Wisłę od grudnia Peter Hyballa zwraca uwagę na wybieganie i grę wysokim pressingiem swoich zawodników.

"A boisko zweryfikuje, która drużyna będzie lepiej funkcjonowała" - ocenił Fornalik.

Po jesiennej części sezony Piast zajmuje 13. miejsce w tabeli, a Wisła jest o jedną pozycję wyżej. Oba zespoły mają po 14 punktów.

Początek niedzielnego meczu z Krakowie o godz. 15.00.

Piotr Girczys

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie!



Sprawdź!