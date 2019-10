Kibice piłkarzy Piasta będą od sobotniego spotkania ekstraklasy z Koroną Kielce mogli na podstawie biletu na mecz bezpłatnie pojechać na i wrócić ze stadionu w Gliwicach, korzystając z komunikacji miejskiej Zarządu Transportu Metropolitalnego.

To pierwsza tego typu współpraca klubu z metropolitalnym organizatorem transportu zbiorowego. Kibice mistrza Polski będą mogli korzystać z komunikacji miejskiej w dniach meczowych na trzy godziny przed i dwie po spotkaniu.

"Jest to dla nas historyczne, bo pierwsze tego typu rozwiązanie. Traktujemy je jako pilotaż. Umowa o współpracy będzie obowiązywać do końca roku. Jeśli udogodnienie będzie się cieszyć dużym zainteresowaniem i wszystkie strony będą zadowolone ze współpracy to z pewnością rozważymy jej kontynuację" - powiedział Michał Wawrzaszek, rzecznik prasowy ZTM, cytowany w klubowym komunikacie.

Do darmowych przejazdów uprawniać będą karnety na rundę jesienną i na sezon 2019/20 - w obu przypadkach dodatkowo wymagany jest wydruk papierowy z systemu biletowego, a także bilety na mecz zakupione w przedsprzedaży lub w kasie przed meczem.

"To kolejny nasz ukłon w kierunku kibiców Piasta, nie tylko z samych Gliwic, ale również z terenu całej Metropolii. Mając karnet lub bilet, można będzie bezpłatnie i bezpiecznie dotrzeć na nasz mecz oraz wrócić środkami komunikacji publicznej. Ufam, że to rozwiązanie będzie się cieszyć dużym zainteresowaniem i inni będą mogli się na nas wzorować" - dodał prezes klubu Paweł Żelem.

