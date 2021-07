Piast Gliwice. Damian Kądzior znalazł nowy klub! Zostały już tylko testy medyczne

Sebastian Staszewski Piast Gliwice

Wszystko wskazuje na to, że Damian Kądzior znalazł nowego pracodawcę. Piłkarz, który jeszcze niedawno występował w reprezentacji Polski, trafi do Piasta Gliwice. Według informacji Interii, Kądzior jeszcze w poniedziałek przejdzie testy medyczne. Jeżeli te przebiegną pomyślnie (a to niemal pewne, bo piłkarz jest zdrowy), to gliwicki klub podpisze z nim trzyletni kontrakt. Dla skrzydłowego będzie to powrót do Ekstraklasy po trzech sezonach.

