29-latek w ostatnich latach związany był z SD Eibar. W styczniu 2021 roku hiszpański klub wypożyczył go do tureckiego Alanyasporu. Do klubu z Kraju Basków Polak już nie wróci.

W poniedziałek, w godzinach popołudniowych Interia poinformowała, że piłkarz jest o krok od podpisania umowy z Piastem Gliwice. Doniesienia te potwierdziły się tuż po 20:00, gdy klub oficjalnie ogłosił pozyskanie zawodnika.



- Jestem bardzo szczęśliwy, że to właśnie Piast był najbardziej konkretny spośród wszystkich klubów, nie tylko polskich, ale i kilku zagranicznych, z którymi rozmawialiśmy. Teraz nie pozostaje mi nic innego, jak odpłacić się na boisku za dane mi zaufanie - mówił Kądzior, cytowany przez biuro prasowe klubu.



29-latek jest sześciokrotnym reprezentantem Polski. Po raz ostatni w koszulce kadry wystąpił w październiku ubiegłego roku, w meczu Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną (3-0).



TC

