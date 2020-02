​Piast Gliwice - Cracovia. Zapowiedź meczu

Cracovia chce być jak Piast, a uczeń przerosnąć mistrza. W sobotę "Pasy" na stadionie mistrza Polski zamierzają udowodnić, że są poważnym kandydatem do odebrania mu tytułu. Mecz o godz. 20, relacja w Interii.

Gdyby w poprzednim sezonie ktoś przepowiedział, że to Piast będzie mistrzem, zostałby posądzony o znajomości z wróżkami i umiejętność czytanie ze szklanej kuli. A co, gdyby ktoś przepowiedział, że w 2019 r. mistrzem będzie Piast, a w 2020 o tytuł będzie biła się Cracovia?

Jeszcze niedawno ten scenariusz był tak prawdopodobny, jak wygranie Premier League przez Leicester. Tymczasem z meczu na mecz "Pasy" udowadniają, że mistrzostwo nie jest już marzeniem ściętej głowy, i że w maju mogą świętować. Identycznie jak przed rokiem Piast.



- Cracovia ma swój styl, gra w piłkę i konstruuje akcje, ale potrafi też skutecznie się bronić oraz płynnie przechodzić z defensywy do ofensywy. Przede wszystkim w tych aspektach musimy być dobrze przygotowani i zorganizowani - podkreśla Waldemar Fornalik, trener Piasta, który w poprzednim roku znalazł receptę na wygranie ligi.



W tym sezonie na dobrej drodze do jej odkrycia jest Probierz. Zresztą szukać daleko nie musiał, bo wyznaje podobną filozofię gry jak Fornalik.



Obaj trenerzy znają się od 30 lat. Razem grali w piłkę, byli też wysłannikami Polskiego Związku Piłki Nożnej na mistrzostwa świata w RPA. Razem też pracowali - Fornalik był trenerem Górnika Zabrze, Probierz jego asystentem.



- Cenię Waldka, jego zespoły zawsze bardzo dobrze grają. Po raz kolejny powtórzę, że to jeden z trenerów, od których wiele się nauczyłem. Podpatrzyłem u niego bardzo wiele niuansów. To stary wyga. Niby spokojny, ale zawsze podstępny, oczywiście w pozytywnym słowa znaczeniu - podkreślał Probierz (więcej o znajomości obu panów pisaliśmy TUTAJ ).

Fornalik: - Z całą pewnością nasza znajomość jest inna niż w przypadku pozostałych trenerów. Nasze rodziny też się znają, ale te relacje nie mają większego znaczenia w przygotowaniach do meczu, ponieważ skupiam się na analizie gry przeciwnika i nad tym jak funkcjonuje zespół prowadzony przez Michała.



Cracovia na razie jest niespodzianką Ekstraklasy (ma tyle samo punktów co lider Legia Warszawa), z kolei po Piaście można było spodziewać się trochę więcej. Mistrzowie Polski zajmują siódme miejsce i mają cztery punkty przewagi nad "grupą słabszą". Fornalik ciągle powtarza jednak, że celem na najbliższe mecze jest załapanie się do górnej ósemki.



Plan byłego selekcjonera pewnie znów uwzględnia świetne występy w fazie finałowej, bo jego Piast właśnie dzięki wygraniu sześciu z ostatnich siedmiu decydujących spotkań został mistrzem Polski.



- Sytuacja w tabeli jest bardzo ciekawa, bo zespołów zaangażowanych w walkę o ósemkę jest więcej niż rok temu - uważa Fornalik.



Probierz: - Piast ma bardzo stabilny i do bólu zorganizowany zespół, więc w sobotę będą liczyły się niuanse taktyczne.



Mecz Piast - Cracovia o godz. 20.

