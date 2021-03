Trwa fatalna seria Cracovii, która w tym roku jeszcze nie wygrała, a po obecnej kolejce może wylądować nawet na ostatnim miejscu w Ekstraklasie. W piątek "Pasy" przegrały na wyjeździe 0-2 z Piastem Gliwice. Waldemar Fornalik cieszył się z wygranej. - To bolesne - mówił o błędzie z początku meczu Michał Probierz.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Puchar Polski. Legia Warszawa - Piast Gliwice 1-2. Kontrowersyjna decyzja sędziego (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport Piast Gliwice Piast Gliwice - Cracovia 2-0 w meczu 22. kolejki PKO Ekstraklasy

Po meczu powiedzieli:

Reklama

Michał Probierz (trener Cracovii): "Zaczęliśmy dobrze to spotkanie, mieliśmy piłkę, ale po naszej stracie straciliśmy też bramkę. Uczulaliśmy na to, że Piast bardzo płynnie wychodzi do ofensywy i to zrobił. To bolesne, bo popełniliśmy jeden błąd, a Piast to wykorzystał. Tak to jest, kiedy się jest na dobrej fali. A kiedy nie idzie, to nawet, gdy obrońca wybił piłkę, to wpadła mu między nogami (do bramki). Takie jest piłkarskie życie i trzeba to umieć przyjąć.

- Próbowaliśmy wielu rozwiązań, mieliśmy też kilka sytuacji, aby wyrównać. Po stracie drugiego gola do końca chcieliśmy odrobić. Mieliśmy momenty bardzo dobre, brakowało nam tego ostatniego podania.

- Żałujemy bardzo, sytuacja jest dla nas trudna. Powiedziałem zawodnikom, że w takich momentach poznaje się charaktery i zespół. Podczas przerwy w rozgrywkach musimy jeszcze lepiej popracować nad elementami, które nam szwankują. Mamy bardzo istotne spotkania, musimy w nich walczyć o byt, o utrzymanie dla Cracovii".

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź

Waldemar Fornalik (trener Piasta): "Zdobyliśmy bardzo ważne kolejne trzy punkty, po meczu, który nie był dla nas łatwy. Cracovia to też zespół posiadający określony potencjał piłkarski. Liczba zdobytych punktów nie jest - moim zdaniem - adekwatna do tego, co ta drużyna prezentuje.

- Zaczęliśmy bramką. Ważne jest otworzenie wyniku, wtedy można się odpowiednio ustawić do gry. Mieliśmy sytuację na 2-0, czego nie wykorzystaliśmy. Cracovia nie odpuszczała, próbowała zdobyć bramkę, ale to my byliśmy skuteczniejsi. Drugi gol zamknął, moim zdaniem, wynik.

- Fajnie, że wygraliśmy przed przerwą w lidze. Zawodnicy odpoczną, zregenerują się, a potem przystąpimy do przygotowań do końcowej fazy rozgrywek".

Piotr Girczys