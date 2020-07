​- To był dla nas dobry sezon, ale też bardzo trudny i specyficzny - ocenił trener piłkarzy Piasta Waldemar Fornalik po meczu z Cracovią (1-1). Broniący tytułu gliwiczanie w zakończonych w niedzielę rozgrywkach zajęli trzecie miejsce w PKO BP Ekstraklasie.

- To było trudne spotkanie z zespołem o określonym potencjale, który też od dłuższego czasu jest systematycznie budowany. Cracovia przygotowuje się do finału Pucharu Polski, to był jej generalny sprawdzian przed tym spotkaniem. My mieliśmy problemy kadrowe. Z powodu kontuzji nie zagrali Jorge Felix i Tom Hateley, a Jakub Czerwiński pauzował za żółte kartki - tłumaczył szkoleniowiec.



Podkreślił, że mimo tych kadrowych zmian zespół stanął na wysokości zadania.



- Mieliśmy możliwość otworzenia wyniku, nie udało się, popełniliśmy błąd i Cracovia objęła prowadzenie. Ważne, że wyrównaliśmy, że zakończyliśmy remisem sezon naprawdę udany, ale też bardzo trudny, specyficzny - przyznał.



Przypomniał, że latem doszło do zmian kadrowych, a początek rywalizacji ligowej nie był udany.



- Odeszli kluczowi gracze, doszli inni. W pewnym momencie nasza pozycja była daleka od podium, jesień kończyliśmy na szóstym miejscu. Przepracowana zima, zawodnicy, którzy przyszli zrobili postęp i sezon kończymy z medalem, co jest dużym sukcesem klubu i miasta - ocenił.



Podkreślił, że czas pandemii był trudny.



- Dużo się wtedy mówiło o kontraktach, o tym, czy w ogóle dokończymy rozgrywki. Drużyna pokazała charakter i potwierdziła, że zależy jej, by grać o najwyższe cele - zauważył.



Zaznaczył, że jakieś zmiany kadrowe przed nowym sezonem będą, ale nie chciał zdradzić, na ile głębokie.





