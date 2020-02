W Gliwicach wierzą, że wygrana Piasta z Cracovią 1-0 w ostatniej kolejce u siebie, będzie początkiem dobrej serii mistrza Polski, który przecież rok temu wiosną wygrywał spotkanie za spotkaniem, żeby na koniec cieszyć się z upragnionego historycznego tytułu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piast Gliwice - Cracovia 1-0. Bartosz Rymaniak po meczu. Wideo INTERIA.TV

Jednym z bohaterów ostatniego meczu na stadionie przy ulicy Okrzei, który sporo ważył, jeśli chodzi o rozstrzygnięcia na górze tabeli Ekstraklasy, był Bartosz Rymaniak. Prawy obrońca gliwiczan, jako jeden z pierwszych, "rzucił" hasło do ataku w starciu z Cracovią. To po jego efektownej przewrotce w pierwszej połowie piłka o centymetry minęła bramkę strzeżoną przez Michala Peszkovicza. Rymaniak bez błędu grał w defensywie, a do tego swoje dokładał z przodu, to po jego efektownej wrzutce w 59. minucie, do siatki trafił młodzieżowiec Piasta Sebastian Milewski, dla którego było to premierowe trafienie w Ekstraklasie i, jak się okazało, gol na wagę bezcennych trzech punktów.

Reklama

- Zagrały ze sobą zespoły, które grają odpowiedzialnie. I Cracovia, i my gramy w ten sposób i w bezpośrednim meczu było to widać, bo nie było wielu bramkowych sytuacji. Jeden błąd w defensywie mógł kosztować bardzo dużo, bo i u nas, i w jedenastce z Krakowa są groźni piłkarze w ofensywie. Zresztą w przerwie meczu mówiliśmy sobie, że to spotkanie do jednej bramki. Kto strzeli gola, to tego zwycięstwa nie wypuści i tak też się stało. My zagraliśmy bardzo dobrze taktycznie. Może nie było to takie spotkanie, jakie kibice chcieliby oglądać, z dużą ilością goli, ale jesteśmy doświadczonym zespołem, wiedzącym czego chce i tak musimy grać w kolejnych spotkaniach - podkreśla Rymaniak.

Dzięki wygranej z Cracovią gliwiczanie awansowali na szóstą pozycję w tabeli Ekstraklasy. Na swoim koncie mistrz Polski ma póki co 37 punktów i do drugiej Cracovii traci pięć "oczek". Jeśli Piast dalej chce się piąć w górę tabeli, to musi jednak poprawić grę na wyjazdach, gdzie przegrał ostatnio cztery mecze z rzędu (Lech Poznań 0-3, Pogoń Szczecin 0-1, Wisła Płock 1-2 i Lechia Gdańsk 0-1). Szansa na przełamanie tej fatalnej passy już w najbliższy piątek, bo w meczu otwierającym 24. kolejkę Ekstraklasy Piast jedzie do Bełchatowa na spotkanie z Rakowem Częstochowa.

Zdjęcie Bartosz Rymaniak / Michał Chwieduk / Newspix

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę PKO Ekstraklasy

Michał Zichlarz