Trwa fatalna seria Piasta. W sobotę w Krakowie jedenastka z Gliwic przegrała już swoje szóste ligowe spotkanie w tym sezonie. Mistrzowi Polski z zeszłego roku nie pomógł debiut w drużynie doświadczonego Michała Chrapka.

Z Cracovią gliwiczanie przegrali 0-1 po karnym Pelle van Amersfoorta w pierwszej połowie. Drużyna prowadzona przez Waldemara Fornalika nie musiała przegrać przy Kałuży, ale nie wykorzystała kilku świetnych okazji.



Statystyki Ekstraklasy pokazują zresztą, że jeśli chodzi o finalizację akcji, to Piast ma z tym olbrzymi problem. Bramkowe okazje są, ale fatalnie z ich wykończeniem. Z "Pasami" świetnych okazji nie wykorzystali m.in. Patryk Sokołowski i Michał Żyro.

- Dużo niewykorzystanych i dobrych sytuacji. Grając na wyjeździe, to ważne, żeby zdobyć bramkę, bo gra się wtedy łatwiej. W pierwszej połowie naprawdę mieliśmy kilka takich okazji, po których można było trafić do siatki rywala. Niestety, dostaliśmy bramkę po kontrowersyjnym rzucie karnym. Potem staraliśmy się "gonić" wynik, ale piłka nie chciała wpaść do siatki - komentował po spotkaniu Michał Chrapek, który w meczu z Cracovią zadebiutował w zespole Piasta, zastępując w 75. minucie Tiago Alvesa.

28-letni pomocnik gliwiczan dodawał: - Takie porażki bolą najbardziej, gdzie grasz dobrze, stwarzasz sytuacje, a wracasz do domu bez punktów. Widać jednak światełko w tunelu, widać w tej drużynie potencjał, jest w tym zespole jakość i jestem spokojny, że pierwsze zwycięstwo to kwestia krótkiego czasu. Ja cieszę się, że dostałem swoją szansę. Chciałem pomóc drużynie. To się nie udało, ale będę robił wszystko, żeby w kolejnych grach pomóc Piastowi - zaznacza doświadczony zawodnik w rozmowie z klubowymi mediami.

Po 7 kolejkach PKO Ekstraklasy Piast, z ledwie jednym punktem na koncie, zamyka ligową tabelę. To najgorszy start zespołu z Gliwic w historii jego gier w najwyższej klasie rozgrywkowej. O pierwszą ligową wygraną w tym sezonie drużyna prowadzona przez trenera Fornalika zagra w piątek u siebie z Wisłą Płock.

Michał Zichlarz

