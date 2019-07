​Nowym zawodnikiem Piasta Gliwice został Bartosz Rymaniak, poinformował klub na stronie internetowej. 29-letni obrońca podpisał kontrakt, który zwiąże go z "Niebiesko-Czerwonymi" do 30 czerwca 2021 roku. W umowie zapisano opcję przedłużenia jej o kolejne 12 miesięcy.

"Przyjście do Piasta może pomóc mi w dalszym rozwoju, mimo, że nie jestem najmłodszym zawodnikiem. Jestem ambitną osobą i w Gliwicach widzę dla siebie szansę. Cieszę się, że będę grał w drużynie, która była rewelacją poprzedniego sezonu i nieprzypadkowo zdobyła tytuł mistrza Polski" - powiedział Rymaniak po podpisaniu kontraktu, cytowany przez stronę internetową.



29-latek jest wychowankiem Kani Gostyń. W trakcie swojej kariery grał również w takich klubach jak: Jarota Jarocin, Zagłębie Lubin oraz Korona Kielce, gdzie występował od 2016 roku. W barwach "Złocisto-Krwistych" rozegrał łącznie 117 spotkań, w których zdobył pięć bramek oraz zanotował siedem asyst. Był również kapitanem tego zespołu.



"Chciałbym jak najszybciej 'wejść' w szatnię i poznać się z zawodnikami oraz sztabem szkoleniowym. Zrobię wszystko, aby wnieść coś dobrego do drużyny" - dodał nowy zawodnik "Niebiesko-Czerwonych".



"Bartosz to doświadczony zawodnik o dobrych parametrach fizycznych. Jest znany na polskich boiskach, gdzie dał się poznać jako nieustępliwy piłkarz. Może grać na prawej jak i w środku obrony. Myślę, że swoim doświadczeniem i ograniem pomoże zespołowi" - powiedział Bogdan Wilk, dyrektor sportowy Piasta, cytowany na stronie internetowej klubu.

