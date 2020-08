17-letni Arkadiusz Pyrka został nowym piłkarzem Piasta Gliwice. Pomocnik podpisał kontrakt do 30 czerwca 2023 roku.

Pyrka ma wzmocnić rywalizację wśród młodzieżowców w drużynie Waldemara Fornalika. Dotychczas etatowym piłkarzem U-21 w Piaście był Sebastian Milewski, ale w nadchodzącym sezonie nie znajdzie się już poniżej bariery wiekowej.

17-latek w poprzednim sezonie był piłkarzem Znicza Pruszków, dla którego wystąpił aż w 27 spotkaniach II ligi, zdobywając dwie bramki i notując trzy asysty.



- To dla mnie duże wyróżnienie i spory krok do przodu. Chciałbym dalej się rozwijać, a Piast to bardzo dobre miejsce, aby podnieść swoje umiejętności. Myślę, że pod wodzą trenera Waldemara Fornalika szybko to osiągnę - powiedział Arkadiusz Pyrka po podpisaniu kontraktu dla oficjalnej strony internetowej Piasta.



Pyrka już w zeszłym roku budził zainteresowanie większych klubów - przebywał m.in. na testach w chorwackim Dinamie Zagrzeb.



To piąty transfer do Piasta Gliwice w letnim okienku transferowym. Wcześniej do klubu dołączyli Patryk Lipski (Lechia Gdansk), Karol Szymański (Lech Poznań), Javier Hyjek (juniorzy Atletico Madryt) oraz Michał Żyro (Korona Kielce, ostatnio wypożyczony do Stali Mielec).

Z klubu po wygaśnięciu kontraktów odeszli za to ważni zawodnicy - Urosz Korun, Tom Hateley oraz Jorge Felix.

