W jednym z najciekawszych spotkań 16. kolejki Ekstraklasy Lech Poznań podejmuje Piasta Gliwice. W ekipie mistrza Polski liczą na podtrzymanie dobrej passy i kolejne ważne ligowe punkty.

Z czterech ostatnich ligowych gier mistrzowie Polski cztery spotkania wygrali, a raz zremisowali. W ostatnich tygodniach zwyciężali z Legią czy Jagiellonią. Jak będzie dzisiaj w Poznaniu? Z pewnością ożyją wspomnienia. W spotkaniu kończącym ubiegły sezon Piast wygrał u siebie z Lechem 1-0 i zapewnił sobie historyczne mistrzostwo Polski.

Sytuacja kadrowa



Jest dobra czy nawet bardzo dobra. Kontuzjowany jest wprawdzie Jakub Czerwiński, który nie zagra do końca sezonu, ale jego zastępcy na środku defensywy, Urosz Koron czy Piotr Malarczyk spisują się bez zastrzeżeń. Ten pierwszy powoływany jest zresztą regularnie do kadry silnej przecież reprezentacji Słowenii. Trener Waldemar Fornalik ma komfort, bo walka o miejsce w zespole jest bardzo ostra, a na ławce, z konieczności, muszą siedzieć tacy piłkarze, jak Marcin Pietrowski, Martin Konczkowski czy będący do dobrej formie Patryk Tuszyński.

Co mówią o meczu?



W starciu z "Kolejorzem" Piast chciałbym podtrzymać bardzo dobrą dla siebie serię. Łatwo jednak nie będzie, bo na wyjazdach mistrz Polski nie jest tak skuteczny, jak grając u siebie przy Okrzei. W tym sezonie na siedem ligowych gier na obcych stadionach trzy udało się wygrać, dwie zremisować, a dwa mecze zakończyły się porażką gliwiczan.

Po derbowym meczu z Górnikiem w Zabrzu Mikkel Kirkeskov mówił, że na koniec roku Piast ponownie chce być na pozycji numer 1 w ekstraklasowej tabeli. - Powiem tak, dla nas najważniejszy jest każdy następny czekający nas mecz. Nie wybiegamy myślą za daleko, bo na pewne rzeczy nie ma się wpływu. Teraz myślimy już tylko o czekającym nas spotkaniu z Lechem - mówi duński obrońca Piasta.

Nasz typ: X

Michał Zichlarz

