Piast - Cracovia. Fornalik: Sytuacja jest bardzo ciekawa

- Siłą Cracovii jest zgrany zespół - uważa trener Piasta Gliwice Waldemar Fornalik. Mistrzowie Polski podejmą krakowskiego wicelidera w sobotnim meczu 23. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Najdrożsi piłkarze w historii Ekstraklasy. Wideo INTERIA.TV

- Cracovia ma określony sposób, styl gry. Potrafi konstruować akcje, ale też skutecznie się bronić - ocenił szkoleniowiec.

Reklama

W przeszłości szkoleniowcy obu ekip współpracowali w sztabie Górnika Zabrze, Fornalik był pierwszym trenerem, a Michał Probierz - jego grającym asystentem.

- Kiedy przechodzi się do pracy szkoleniowej, człowiekowi otwierają się oczy, poznaje mechanizmy. Kiedy byłem piłkarzem, wydawało mi się, że zawód trenera to sielanka. Po zakosztowaniu tego fachu okazało się to bardziej skomplikowane. Michał miał możliwość zobaczenia, jak to jest z drugiej strony. Jesteśmy przyjaciółmi, znamy się prawie 30 lat, znają się nasze rodziny - wspominał Fornalik.

Podkreślił, że znajomość z Probierzem nie ma wpływu na przygotowania do meczu.

- Analizujemy grę Cracovii. Patrzymy na najbliższy mecz. Celem jest miejsce w czołowej ósemce, to się nie zmienia. Sytuacja jest bardzo ciekawa, bo zespołów zaangażowanych w walkę o górną połowę tabeli jest więcej, niż rok temu - zaznaczył trener Piasta.

Gliwiczanie po 22 kolejkach zajmują siódme miejsce w tabeli.

Obrońca Bartosz Rymaniak przyznał, że sobotnie spotkanie jest kluczowe.

- Nie możemy sobie pozwolić, by czołówka nam odskoczyła. Podchodzimy do rywala z szacunkiem, ale z jeszcze większą wiarą we własne możliwości. Jesteśmy mistrzami Polski, potrafimy wygrać z każdym - powiedział.

Jego zdaniem ubiegłotygodniowa wyjazdowa porażka z Lechią Gdańsk 0:1 była wypadkiem przy pracy.

- Wyglądamy solidnie, tego spotkania nie powinniśmy przegrać. U siebie jesteśmy bardzo groźni, przeciwnicy o tym wiedzą. Cracovia gra bardzo agresywnie, po odbiorze piłki stara się szybko przejść do kontrataku i musimy być w sobotę przygotowani na wszystko - zauważył Rymaniak.

Pomocnik Tom Hateley przyznał, że był rozczarowany porażką w Gdańsku.

- Tak bywa w futbolu, że czasem przegrywasz mecz, choć na to nie zasłużyłeś. Stworzyliśmy sporo okazji, ale wynik nie był satysfakcjonujący. Teraz czeka nas bardzo ciężki mecz, Cracovia jest w dobrej formie, znajduje się w czubie tabeli. Będziemy gotowi i zagramy oczywiście o trzy punkty. Tabela jest ciasna, wiemy, że każdy wynik sporo w niej zmienia - powiedział Anglik.

Jego zdaniem gliwiczanie muszą się nastawić na twardą, fizyczną grę.

Zaznaczył, że zna tradycję Tłustego Czwartku.

- Mieszkamy w Polsce, więc po południu do kawy zjem pączka - zakończył z uśmiechem Tom Hateley.

Trener Fornalik wyjaśnił, że żadnego pączkowego limitu swoim zawodnikom nie ustalił.

- Mamy cykliczne badania wagi, poziomu tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej. Ostatnio nastąpiła duża poprawa i nie widzę powodu do wprowadzania limitów. To świadomi ludzie i zawodnicy - stwierdził szkoleniowiec.

Początek sobotniego meczu w Gliwicach o godz. 20.00.

Piotr Girczys