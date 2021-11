Michał Chrapek - wspólnie z Tomem Hateleyem i Patrykiem Sokołowskim stanowi o sile Piasta Gliwice w środku pola.



Paweł Czado: W poprzednim sezonie mecze z Wartą były dla Piasta trudne. Czego się spodziewacie w sobotę?



Rafał Chrapek: - Trudnego meczu. Wiemy, że Warcie nie idzie, potrzebuje zwycięstw. Jest nieprzyjemnym w grze zespołem.

W Polsce rola faworyta przeszkadza

Na czym polega to, że jest nieprzyjemna?



- Trzeba zostawić na boisku dużo zdrowia żeby ją pokonać. Z doświadczenia wiem, że to może być ciężki mecz. U nas w Polsce rola faworyta przeszkadza. Wydaje się, że takie mecze jak ten z Wartą łatwo się wygrywa, ale to nieprawda. Trzeba być bardziej zdeterminowanym, skupionym... Przeciw Warcie musimy wyjść jeszcze bardziej skoncentrowani niż na Legię. Na tamto spotkanie nikt nie musiał się dodatkowo mobilizować, teraz musimy być skupieni podwójnie. Jeśli chodzi o Wartę to wydaje się, że w porównaniu z poprzednim sezonem jej gra zbytnio się nie zmieniła, brakuje jej jedynie zdobywanych bramek.





Piastowi Gliwice brakło cwaniactwa

Tego ostatniego zremisowanego meczu z Jagiellonią szkoda? Zdobył pan piękną bramkę.



- Wydaje mi się, że to był szalony mecz. Spotkanie miało fazy, w których raz my przeważaliśmy, raz Jagiellonia. Trzeba ich pochwalić za grę w ofensywie i za to co pokazali w kilku sytuacjach. My też mogliśmy w defensywie kilka razy zachować się lepiej. Szkoda tych punktów, nie był to może nasz najlepszy mecz, ale niezły i mogliśmy wygrać. W końcówce brakło nam cwaniactwa sędzia doliczył 10 minut, moim zdaniem za dużo. Cóż; zremisowaliśmy na trudnym terenie i musimy szanować ten punkt.



rozmawiał i notował: Paweł Czado

Ekstraklasa. Piast - Warta, transmisja

W 14. kolejce PKO Ekstraklasy Wartę poprowadzi jeszcze Adam Szała, dotychczas drugi trener poznańskiej drużyny. Mecz Piast Gliwice - Warta Poznań w sobotę o godz. 12.30, transmisja w Canal+Sport.