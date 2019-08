ŁKS - Piast Gliwice. Jorge Felix: Wygrana nie tylko dla punktów

- Potrzebujemy wygranej z ŁKS-em nie tylko dla trzech punktów, ale też dla ducha drużyny i dodania sobie pewności - powiedział pomocnik Piasta Gliwice Jorge Felix przed niedzielnym meczem w Łodzi.

Mistrzowie Polski rozpoczęli sezon mało efektownie. Odpadli z kwalifikacji Ligi Mistrzów z białoruskim BATE Borysów, pożegnali się z Ligą Europejską po rywalizacji z łotewskim FK Ryga, przegrali mecz o Superpuchar Polski z Lechią Gdańsk.

Po dwóch kolejkach ekstraklasy mają dwa punkty, zdobyli dotąd w lidze dwa gole (oba autorstwa Felixa), ostatnio zremisowali u siebie 0-0 z Pogonią Szczecin.

- Gram teraz bardziej z przodu, więc częściej dochodzę do sytuacji podbramkowych. O tych niewykorzystanych często myślę, bo chodzi przede wszystkim o zwycięstwa - dodał Hiszpan.

Przyznał, że start sezonu jest w wykonaniu Piasta gorszy, niż rok wcześniej (komplet punktów po trzech kolejkach).

- Nie wiem, czemu tak się stało. Czynników jest pewnie kilka - potrzebujemy wzmocnienia ofensywy, mieliśmy trochę pecha w końcówkach spotkań, może zabrakło koncentracji, może wpływ miało zmęczenie dużą ilością meczów - wyliczył Felix.

Jego zdaniem z kolejnych spotkaniach drużyna będzie się prezentowała coraz lepiej.

- Ostatnio wreszcie nie straciliśmy gola. Wiemy o tym, że wszystkie wcześniejsze mecze sezonu mogliśmy wygrać, liczę, że w Łodzi zwyciężymy - zaznaczył zawsze uśmiechnięty Hiszpan.

- Mamy tylko jedno życie, musimy być szczęśliwi - wyjaśnił.

Trener Piasta Waldemar Fornalik analizował z swoimi piłkarzami nie tylko ekstraklasowe występy ŁKS-u, ale i grę łodzian w pierwszej lidze.

- Dla każdego rywala ogranie mistrza to dodatkowy "smaczek". Ja nie podchodzę do tego w takich kategoriach, to mecz o trzy punkty, który oba zespoły będą chciały wygrać - powiedział.

Podkreślił, że zawodnicy Piasta już się "zresetowali" po odpadnięciu z europejskich pucharów.

- Nie patrzmy zresztą na nasze występy wyłącznie przez pryzmat rewanżu z FK Ryga, który był nieudany. Wcześniej graliśmy tak, jak przyzwyczailiśmy kibiców, ale nie w takim zestawieniu, w jakim zdobyliśmy tytuł - ocenił.

Zaznaczył, że w klubie trwają poszukiwania nowych ofensywnych graczy.

- To nie jest tak, że dzwonimy, składamy ofertę i za dwa dni piłkarz się pojawia. Negocjacje są często twarde, a nasz budżet nie jest z gumy. Nie będziemy szastać pieniędzmi, ani tworzyć kominów płacowych - stwierdził szkoleniowiec.

Przyznał, że brak skuteczności jego drużyny był widoczny w poprzednich meczach.

- Przez to odpadliśmy w dwumeczu z BATE. Zwycięstwo jest nam oczywiście potrzebne. Ten tydzień pozwolił na spokojną pracę, regenerację. Każdy kolejny zadziała na naszą korzyść - powiedział trener.

Na ligowe zwycięstwo w Łodzi liczy też pozyskany latem obrońca Bartosz Rymaniak, który "z marszu" znalazł miejsce w składzie.

- Była taka potrzeba, żeby zagrać od razu i mam nadzieję, że nie wyszło to najgorzej. Z treningu na trening, z meczu na mecz coraz lepiej poznam zespół i będzie mi łatwiej mu pomóc - wyjaśnił.

Zaznaczył, że sezon ligowy dopiero się zaczął.

- Graliśmy na dwóch frontach, co było dla nas nowością. Mecze co trzy dni różnie wpływają na drużynę. To lekcja do odrobienia. Rozegraliśmy dużo spotkań, było wiele analiz błędów. O wyniki w kolejnych meczach jestem spokojny, bo to jest naprawdę dobry zespół - podsumował Rymaniak.

