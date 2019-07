Piast Gliwice rozpoczyna przygodę z Ligą Mistrzów. W pierwszym meczu I rundy eliminacji gra z BATE Borysów. Śledź przebieg spotkania na żywo z Interią!

To historyczny dzień dla Piasta. Co prawda klub z Gliwic dwukrotnie walczył o awans do fazy grupowej Ligi Europy, ale w najbardziej prestiżowych europejskich rozgrywkach dopiero debiutuje. Tyle że od razu trafił na bardzo trudną przeszkodę - BATE Borysów było najmocniejszym przeciwnikiem, jaki czekał na mistrza Polski w I rundzie eliminacji LM.



Rywal Piasta regularnie gra bowiem w fazie grupowej europejskich pucharów: w LM wystąpił już pięciokrotnie. - Zdajemy sobie sprawę, z kim zagramy i jesteśmy na to przygotowani - podkreśla jednak trener Piasta Waldemar Fornalik.