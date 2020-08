Jak podał rzecznik prasowy Piasta Karol Młot, w klubie z Gliwic nie stwierdzono przypadków zakażenia koronawirusem. Oznacza to, że piłkarze będą mogli wystąpić w spotkaniu Ligi Europy.

Piast Gliwice w 1. rundzie eliminacji Ligi Europy zmierzy się z Dynamem Mińsk. Przed meczem wszystkie drużyny grające w rozgrywkach są zobligowane do wykonania testów na koronawirusa.



W polskim zespole zostały one przeprowadzone wczoraj, a o ich wynikach poinformował rzecznik Piasta Karol Młot, za pośrednictwem mediów społecznościowych.



- Wczoraj przeprowadzono kolejne badania na obecność wirusa SARS-CoV-2. Wszyscy zdrowi! Piłkarze, sztab i pracownicy klubu otrzymali wynik negatywny, więc możemy ruszać do Mińska na czwartkowy mecz eliminacji Ligi Europy!





Z powodu pandemii koronawirusa w tym roku o awansie decyduje jedno spotkanie i drużyny nie spotkają się ponownie w rewanżowym starciu.



Piast Gliwice przegrał 0-2 ze Śląskiem Wrocław w minionej kolejce Ekstraklasy, jednak jak stwierdził pomocnik drużyny Patryk Sokołowski, Piast zrobi wszystko, aby wygrać z Dynamem.



- Zrobimy wszystko, żeby tam w Mińsku wygrać. Na tym meczu się skupiamy, a to co było ze Śląskiem, to wyrzucamy z głowy. Trzeba z tego spotkania wyciągnąć wnioski i sto procent uwagi i koncentracji skupić na tym, co będzie teraz na Białorusi - stwierdził po przegranym starciu.



Spotkanie Piasta w Lidze Europie rozpocznie się o 17:00.



PA