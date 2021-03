Piast Gliwice wygrał w ćwierćfinale Pucharu Polski z Legią Warszawa 2-1, ale bohaterem meczu, wykraczającym poza wymiar czysto sportowy, został Gerard Badia.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Puchar Polski. Legia Warszawa - Piast Gliwice 1-2. Gerard Badia zachował się z klasą (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Piast Gliwice pokonał Legię Warszawa po golach Jakuba Świerczoka i Tiago Alvesa. W stratę jednego z goli zamieszany był Artem Szabanow, ukraiński obrońca sprowadzony tej zimy z Dynama Kijów.

Gerard Badia pociesza załamanego Artema Szabanowa

Reklama

Po zakończeniu meczu, Artem Szabanow był załamany. Gdy wszyscy pozostali piłkarze zeszli z boiska, on jeszcze długo leżał na murawie. Z daleka zobaczył to Gerard Badia, który cały mecz przesiedział na ławce rezerwowych. Hiszpan pokonał w poprzek prawie całe boisko i podbiegł do rywala z Legii. Podał mu rękę, pomógł wstać, poklepał po plecach, pocieszył. Wielką klasę Gerarda Badii docenili kibice w mediach społecznościowych, jednocześnie krytykując brak jedności w drużynie Legii.

Gerard Badia o geście wobec rywala: To powinno być normalne

Gerard Badia odniósł się do sytuacji z Artemem Szabanowem w swoim wpisie na Twitterze i znów pokazał klasę. Podkreślił, że takie zachowanie powinno być normalne, a dzięki takim gestom, świat będzie lepszy.

Bartosz Nosal