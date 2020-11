Legia - Piast 2-2. Waldemar Fornalik: Wyciągnęliśmy maksimum

- Nie byliśmy dziś najlepiej dysponowani, może po Covidzie. Po meczu pogratulowałem drużynie, bo zrealizowaliśmy cel. Tym celem było zdobywanie bramek, kiedy je wcześniej traciliśmy – powiedział trener Piasta Gliwice Waldemar Fornalik po zakończonym remisem 2-2 meczu z Legią.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. AC Milan - Fiorentina 2-0 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

- Nie był to nasz najlepszy mecz w naszym wykonaniu - przyznał szkoleniowiec trzeciej drużyny poprzedniego sezonu. - Ale my byliśmy dziś bardzo skuteczni - rzut rożny i bramka, potem w drugiej połowie akcja w ataku pozycyjnym i bardzo ładny gol Kuby Świerczoka. Wyciągnęliśmy maksimum z tego meczu. Taki punkt cieszy, bo zdobyliśmy go z dobrą drużyną, z bardzo dobrymi piłkarzami - dodał.

Reklama

- Jeśli istnieje takie określenie, to można to nazwać zwycięskim remisem. Ważny punkt. Dziś zwycięstwo nie było w naszym zasięgu - oceniał Fornalik.

Były selekcjoner reprezentacji Polski podkreślił, że tym razem Piast zdobył punkt, choć nie miał przewagi na boisku i w statystykach, na przykład w posiadaniu piłki.

- We wcześniejszych dwóch meczach mieliśmy posiadanie piłki w granicach 60 procent, a przegraliśmy je, dziś było odwrotnie, a taki mecz zremisowaliśmy - komentował Fornalik.

ok

Ekstraklasa - wyniki, terminarz i tabela