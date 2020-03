Legia – Piast 1-2. Fornalik: To zwycięstwo nie przyszło łatwo

- Oczywiście czerwona kartka miała wpływ na mecz. Ale nie gra się dobrze nawet 11 na 10, szczególnie z takim zespołem jak Legia. Podkreślam więc, to zwycięstwo nie przyszło łatwo – mówił po meczu z Legią w Warszawie trener Piasta Gliwice Waldemar Fornalik. Mistrz Polski wygrał przy Łazienkowskiej 2-1 w 26. kolejce.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piast Gliwice. Waldemar Fornalik: Nasz cel wydaje się być na wyciągnięcie ręki. Wideo INTERIA.TV

- To było cenne zwycięstwo z zespołem, który w ostatnim czasie spisywał się znakomicie. Wykonano tu w Legii świetną pracę i organizacyjnie i sportowo. Oczywiście czerwona kartka miała wpływ na mecz. Ale nie gra się łatwo nawet 11 na 10 szczególnie z takim zespołem jak Legia. Podkreślam więc, to zwycięstwo nie przyszło łatwo. Nieraz moje drużyny przegrywały takie mecze, gdy grały w przewadze. Można dywagować, co by się stało, gdyby nie kartka. Cieszymy się z tych punktów na bardzo trudnym terenie - powiedział były selekcjoner.

Reklama

- Graliśmy też niezłe mecze wcześniej, czy to w Gdańsku, czy połówkę w Poznaniu. Dziś byliśmy skuteczni. Mieliśmy gola ze stałego fragmentu gry. Była piękna bramka Badii, rzadko takie bramki padają - analizował szkoleniowiec mistrza Polski.

- Nasz cel podstawowy to pierwsza ósemka. Teraz jest na wyciągnięcie ręki. Co dalej? Pokaże życie. Mamy jeszcze cztery mecze w zasadniczej fazie sezonu i siedem w kolejnej. Stawianie sobie celów w tej chwili może być niebezpieczne i złudne - powiedział Fornalik.

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę PKO Ekstraklasy

Olgierd Kwiatkowski