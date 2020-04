Mimo przerwy w rozgrywkach PKO Ekstraklasy, spowodowanej pandemią koronawirusa, piłkarze próbują zachować jak najlepszą formę. Muszą jednak dostosować się do obostrzeń nałożonych przez rząd, o czym przekonał się zawodnik Piasta Gliwice Urosz Korun, który został zatrzymamy przez patrol policji. Na szczęście dla Słoweńca, obyło się bez kary.

Piłkarze mistrza Polski trenują zgodnie z zaleceniami trenera Waldemara Fornalika. Większość ćwiczeń są w stanie wykonać w domu. Jak jednak przyznał Korun w rozmowie z portalem sport.tvp.pl, szkoleniowiec zaordynował swoim podopiecznym także bieganie.

Obrońca wybrał się więc na przebieżkę do lasu, gdzie zatrzymał go patrol policji.

- Powiedziałem im, że to moja praca i muszę trochę pobiegać. Oni odpowiedzieli, że niezależnie od tego kim jestem, muszę przestrzegać przepisów. I taka jest prawda. Wsiadłem więc do samochodu i wróciłem do domu - opowiedział Korun w rozmowie z Kacprem Tomczykiem.

Skończyło się więc tylko na słownym upomnieniu. Przypomnijmy, z powodu pandemii koronawirusa rząd zdecydował się wprowadzenie licznych obostrzeń, jednym z nich jest zakaz wstępów do lasów.

W Polsce potwierdzono już 6674 przypadków SARS-CoV-2, a w wyniku epidemii zmarły 232 osoby.

