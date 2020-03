Władze Piasta Gliwice w niezwykle pomysłowy sposób włączyły się do akcji #zostań w domu. Na czas pandemii koronawirusa zmodyfikowany został klubowy herb. To wydarzenie bez precedensu.

Zmiana w herbie jest subtelna, ale wymowna. Widniejący na grafice orzeł umieszczony był do tej pory z boku, od teraz będzie można go zobaczyć w wieży. Ma to zachęcić kibiców do tego, by bez potrzeby nie opuszczali swego miejsca zamieszkania.

- Alternatywna wersja herbu ma na celu zwiększenie świadomości ludzi w tym zakresie - informuje rzecznik Piasta, Karol Młot. - W związku z tym wykorzystaliśmy nasze konta w mediach społecznościowych, aby ten przekaz wzmocnić. Jednocześnie apelujemy, aby w tym trudnym dla wszystkich czasie, słuchać zaleceń i aby pozostać w domach.

Co ciekawe, burzliwa dyskusja na temat herbu gliwiczan wybuchła w 2012 roku. Władze klubu poważnie myślały wówczas o zaprojektowaniu nowego emblematu, ponieważ ten istniejący od 1964 roku stanowił własność Stowarzyszenia Piast Gliwice. I był niejako użyczany sportowej spółce akcyjnej. Pomysł jednak ostatecznie zarzucono.

Rozgrywki Ekstraklasy zostały zawieszone do 26 kwietnia. Istnieje jednak znikome prawdopodobieństwo, że zostaną w tym terminie wznowione.

