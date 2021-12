W. Fornalik dostał czerwoną kartkę w Częstochowie po golu strzelonym przez Raków, co miało miejsce już po czasie doliczonym przez sędziego, ale trzeba pamiętać, że to on decyduje, kiedy gwiżdże ostatni raz. Po zakończeniu meczu taki sam kartonik obejrzał Tomasz Fornalik, który jest asystentem pierwszego szkoleniowca.

Zdaniem Piasta te kary były nieadekwatne, zbyt surowe i niezgodne z duchem gry, dlatego zdecydowano się złożyć zażalenie w tej sprawie.



Komisja Ligi postanowiła jednak oddalić odwołanie, powołując się na opinię Kolegium Sędziów, które nie dopatrzyło się rażącego błędu w decyzji sędziego Damiana Kosa.

Piast Gliwice. Mateusz Smuda trenerem z Radomiakiem i Stalą

W związku z utrzymaniem kary obaj szkoleniowcy zostali zawieszeni na dwa najbliższe mecze. W nich drużynę poprowadzi Mateusz Smuda, trener bramkarzy Piasta.

Gliwiczanie w tym roku zagrają jeszcze właśnie dwa razy - zaległe spotkanie z Radomiakiem (14 grudnia) i ze Stalą Mielec (18 grudnia).

