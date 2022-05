Klub ekstraklasy z nowym sponsorem głównym

Po meczu Piasta z Lechem odbyła się konferencja prasowa z udziałem Grzegorza Bednarskiego, prezesa Piasta Gliwice oraz Dawida Muszyńskiego i Łukasza Szymonka, prezesów grupy FlyingAtom.

- Chciałbym żeby współpraca przyniosła obopólne korzyści. Piast to najbardziej utytułowany śląski klub XXI wieku i cieszymy się, że przyciąga firmy. Współpraca Piasta z nowym sponsorem głównym będzie opierała się na kilku płaszczyznach, gwarantując wsparcie finansowe zarówno dla pierwszej drużyny, jak i Akademii Piłkarskiej Piasta Gliwice. Umowa o współpracy została podpisana na dwa lata - powiedział prezes Grzegorz Bednarski.

- To my zgłosiliśmy się do Piasta. Obdzwoniłem wiele klubów z ekstraklasy, także Widzew, bo pochodzę z Łodzi. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na Piasta. Szczegółów finansowych umowy nie chcemy zdradzać, mogę powiedzieć, że tak wielkiej umowy sponsorskiej dotąd nie podpisywaliśmy. To największy budżet, jaki przeznaczyliśmy na taki cel. Planujemy się promować poprzez sport. Sponsorujemy też Escolę Varsovia. Chcemy być kojarzeni ze wspieraniem sportowców - stwierdził Dawid Muszyński.

Wiadomo, że będzie to mniej niż 5 mln zł - tyle od firmy chciał inny klub ekstraklasy, ale ta nie zdecydowała się na takie warunki.

- Według ustaleń umowa może być wypowiedziana po roku, ale jeśli wszystko pójdzie dobrze, być może nasza współpraca będzie trwała wiele lat. Być może wskoczymy z reklamą w bardziej eksponowane miejsce - dodał Muszyński.

Jego firma w przyszłości chce też sponsorować kluby siatkówki i koszykówki. - Stworzyliśmy też grupę Flying Atom Team, gdzie wspieramy młodych sportowców z różnych dziedzin. Mamy nadzieję, że współpraca FlyingAtom z gliwickim klubem przyczyni się do kolejnych sukcesów sportowych Piasta oraz wspomoże działanie klubowej akademii - stwierdził Dawid Muszyński.

- Współpraca z Piastem Gliwice wpisuje się w naszą strategię promocji firmy poprzez sport. Dążymy obecnie do poszerzenia rozpoznawalności marki FlyingAtom i partnerstwo z Piastem może pomóc nam osiągnąć te zakładane cele biznesowe. Wierzymy, że nasze wsparcie zapewni klubowi potrzebną stabilizację i będzie podwaliną pod kolejne sportowe sukcesy - dodał Łukasz Szymonek.

Firma FlyingAtom działa na rynku kryptowalut. Prowadzi również sprzedaż srebra i złota inwestycyjnego. Od ponad 6 lat oferuje zakup i sprzedaż Bitcoina oraz wielu innych kryptowalut. Jej biura i bitomaty znajdują się w 23 polskich miastach.