Karol Angielski z golem w Gliwicach. Najskuteczniejszy Polak w tym sezonie

Lekkim zaskoczeniem dla niektórych był brak w składzie Frantiska Placha, który w gliwickiej bramce zagrał w stu ligowych meczach z rzędu. Tym razem Waldemar Fornalik, który z kolei obchodził niezwykły jubileusz (700 meczów w ekstraklasie jako piłkarz i trener łącznie) dal szansę Karolowi Szymańskiemu. W pierwszym składzie wyszedł również Michał Kaput, który w przerwie zimowej przyszedł do Piasta właśnie z ostatniego w tym sezonie rywala - Radomiaka.

Do przerwy 0-1. Strzela Karol Angielski

W pierwszej połowie niewiele się działo. Wprawdzie w 33. minucie Alberto Toril zdobył bramkę, ale sędzia odgwizdał spalonego. Nie miał takich wątpliwości kiedy do bramki Piasta tuż przed przerwą trafił walczący o tytuł król strzelców Karol Angielski, najskuteczniejszy Polak w polskiej ekstraklasie (w sezonie 2017/18 zdobył w lidze dwa gole dla Piasta). Oznacza to, że Angielski skończył sezon z 18 bramkami, zabrakło mu do najlepszego - Ivi Lopeza z Rakowa, który w jednocześnie odbywającym się spotkaniu z Lechią wbił dwa gole więc jego dorobek to 20 bramek. Po raz ostatni z Polaków pierwsze miejsce w tym zestawieniu zajął Marcin Robak w 2017 roku - ex aequo z Marco Paixao.

W drugiej połowie również niewiele się działo, brakowało podbramkowych sytuacji. Piast miał okazje na wyrównanie (Kądzior, Toril), ale wyrównał dopiero w ostatniej akcji sezonu, a jej bohaterem był Tomas Huk. Jaka radość w Gliwicach!

Piast Gliwice na piątym miejscu

Ostatecznie Piast kończy sezon na piątym miejscu w tabeli. Oznacza to, że jest najlepszym górnośląskim klubem w sezonie 2021/22. Po spotkaniu piłkarze Piasta podeszli pod każdy sektor, dziękując fanom za doping.

Piast Gliwice - Radomiak Radom 1-1 (0-1)

Bramki: 0-1 Angielski (45.), 1-1 Huk (90.)

Piast: Szymański - Reiner, Czerwiński, Huk Ż - Pyrka (46. Ameyaw), Kaput (75. Vida), Hateley, Chrapek, Katranis (90. Holubek) - Toril (75. Konczkowski), Kądzior (84. Mosór)

Radomiak: Majchrowicz - Tiago Matos, Raphael, Cichocki, Abramowicz - Leandro (62. Sokół Ż), Filipe Nascimento (62. Nowakowski), Łukasik Ż, Cele - Radecki (80. Machado), Angielski (89. Maurides)

Sędziował: Musiał (Kraków); widzów: 4384.