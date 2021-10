Piast Gliwice w niedzielę rozpocznie mecz z Legią Warszawa o godz. 20.



Paweł Czado: Piast trafia na Legię po jej bolesnej porażce z pucharach. Ma to znaczenie? Pytam, bo doskonale wie pan jak to wyglądało w Piaście gdy ten musiał radzić sobie na dwóch frontach.



Waldemar Fornalik, trener Piasta Gliwice: - Fakt porażki różnie może zadziałać na tę drużynę. Może być tak, że mobilizacja w warszawskiej porażce będzie jeszcze większa trzeba, bo wreszcie trzeba zacząć wygrywać. Spodziewam się, że przyjedzie zespół mocno zdeterminowany. Legia przegrała z bardzo dobrą drużynę, Napoli wygrało w Serie A osiem meczów w rzędu.



Jak więc można oceniać Legię w tym sezonie?



- To ciągle bardzo silny zespół. Moim zdaniem - mimo pozycji w tabeli, ciągle jeden z pretendentów do zdobycia mistrzostwa Polski w tym sezonie. W lidze często gubiła punkty w meczach gdzie nie była słabsza.



Sytuacja kadrowa?



- Na pewno nie zagrają Kuba Czerwiński i Tomek Jodłowiec, pod znakiem zapytania stoi występ Ariela Mosóra.



Ostatni mecz z Łęczną był o godz.12.30 a teraz z Legią o 20. To duża różnica?

- Kiedy mecz jest wieczorem, przygotowanie do niego przebiega spokojnie, atmosfera rośnie miarowo. Kiedy rano - po śniadaniu od razu trzeba się koncentrować.



Czego oczekuje pan po Tomie Hateleyu po jego powrocie do Piasta?



- Tego co pokazał w sezonie mistrzowskim. To piłkarz, który ma duży wpływ na organizację gry i na poczynania kolegów. Potrafi regulować tempo gry, zmobilizować kolegów, pomóc drużynie.



rozmawiał i notował: Paweł Czado