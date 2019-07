Dzisiaj o godzinie 20.00, na stadionie przy ulicy Okrzei w Gliwicach, rewanżowe spotkanie I rundy eliminacji Ligi Mistrzów, w którym Piast mierzy się z BATE Borysów. Po remisie na wyjeździe 1-1 przed tygodniem mistrz Polski ma spore szanse na awans do kolejnej rundy rozgrywek. Relacja na żywo w Interii!

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Piast - BATE

W starciu z 15-krotnym mistrzem Białorusi na jego terenie gliwiczanie zagrali dobre spotkanie i szczególnie w pierwszej połowie zdominowali rywala. Żeby awansować dalej, nie trzeba nawet dzisiaj wieczorem wygrać, wystarczy nie stracić bramki.

Rywal jednak, mimo niekorzystnego wyniku u siebie, też jest pewny swego, tym bardziej, że odzyskał ostatnio prowadzenie w białoruskiej ekstraklasie. BATE wygrało swoje ostatnie spotkanie z Torpedo Żodzino 4-1, a dotychczasowy lider Dynamo Brześć potknęło się u siebie z Dynamem Moskwa 1-2. W tej sytuacji BATE po 15 kolejkach ma na swoim koncie 37 pkt. i o jeden punkt wyprzedza jedenastkę z Brześcia.

Jak będzie dzisiaj w Gliwicach? - Piast bardzo mi się podobał w meczu w Borysowie. Nie widziałem tam słabych punktów. Grają piłką, technicznie, wszystko dobrze ułożone taktycznie. Bardzo dobry ten czarnoskóry zawodnik [chodzi o Joela Valencię - przyp. red.]. Mają duże szanse na awans i w mojej opinii przejdziecie BATE. Na pewno grając z tym przeciwnikiem nie można się przesadnie bać, tym bardziej, że zagrają bez jednego ze swoich liderów Draguna - podkreśla Siergiej Gornak, który na początku lat 90. grał w trzecioligowej Chorzowiance, a potem na zapleczu Ekstraklasy w Zagłębiu Sosnowiec. Teraz prowadzi młodzieżowy zespół Dynama Mińsk.



Gornak mówi dalej: - W Borysowie nie ma jakiejś nerwowości po tym, co wydarzyło się w pierwszym spotkaniu na ich terenie. Wierzą w siebie i w to, że dalej będą grali. Mają doświadczenie w pucharowej rywalizacji - mówi białoruski trener z Mińska.

BATE w fazie grupowej Ligi Mistrzów grało już kilka razy. W ostatnim sezonie awansowało do 1/16 Europa League, gdzie m.in. pokonało późniejszego finalistę Arsenal 1-0.

Co do historii polsko-białoruskich konfrontacji na klubowym poziomie, to nie jest ona dla naszych klubów korzystna. Swoje przeszkody pokonały ostatnio Lech i Legia. Poznaniacy rok temu byli lepsi w konfrontacji z Szachtiorem Soligorsk, a legioniści 10 lat temu w Pucharze UEFA z FK Homel. Wcześniej jednak cztery razy górą były ekipy zza wschodniej granicy. Jak będzie dzisiaj, dowiemy się wieczorem.

Michał Zichlarz



