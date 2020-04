Drastyczna relacja Joela Valencii: Władze Ekwadoru zaniżają liczbę chorych

W zeszłym sezonie został mistrzem Polski z Piastem Gliwice, dziś przeżywa rodzinny dramat. Koronawirus zabrał jedną z bliskich osób Joela Valencii, a on sam ujawnia makabryczne szczegóły. - Władze Ekwadoru zaniżają liczbę chorych. Mówi się o zmarłych leżących na ulicach - wyznaje piłkarz w rozmowie z "Super Expressem".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wisła Kraków. Piłkarze "Białej Gwiazdy" złożyli kibicom życzenia. Wideo INTERIA.TV

Valencia przebywa obecnie w Wielkiej Brytanii. 25-latek, uznany najlepszym piłkarzem sezonu 2018/19 w Ekstraklasie, po zdobyciu tytułu mistrzowskiego z Piastem został kupiony przez drugoligowy angielski Brentford FC. Skrzydłowy nie radził sobie najlepiej na zapleczu Premier League, ale w obliczu pandemii koronawirusa wszystko schodzi na drugi plan.



Zwłaszcza, że w ojczyźnie pochodzącego z Ekwadoru zawodnika rozgrywa się prawdziwy dramat. O koszmarnej sytuacji Valencia opowiedział w rozmowie z "Super Expressem".



Zapytany o to, czy władze rzeczywiście ukrywają liczbę zakażonych, Valencia nie ma żadnych wątpliwości. - Oczywiście, że zaniżają, że ukrywają. Ale... wszystkiego ukryć się nie da. Przecież wszyscy wiedzą, a moja rodzina mi to potwierdziła, że w Guayaquil zmarli leżą w domach po kilka dni, bo nie ma ich kto odebrać mimo próśb, aby służby przyjechały po zwłoki. Mówi się o zmarłych leżących na ulicach, o tym, że niestety te sytuacje powodują coraz niższą empatię u ludzi. Niektóre firmy pogrzebowe drastycznie podniosły ceny swoich usług, właśnie pogrzeby mocno podrożały - mówi piłkarz.



W dalszej części wywiadu zdradza jeszcze więcej dramatycznych szczegółów. Z powodu braku materiałów, zmarli chowani są w trumnach z tektury.



- Niestety, straciłem już jedną osobę przez koronawirusa. Choroba zabiła brata mojego dziadka. Był w słusznym wieku, ale zdrowy do tej pory, nie miał innych chorób. A wspomniany dziadek jest mi niezwykle bliski, bo wychowali mnie właśnie dziadkowie... - opowiada były skrzydłowy Piasta.



Sam Valencia ufundował 1500 maseczek dla szpitala w Guayaquil, nazywanego ekwadorskim Wuhan. - Bogaci sobie tam poradzą, ale biedni, a tych jest zdecydowanie więcej, już nie. Władza w Ekwadorze dba o siebie, nie o obywateli - zaznacza.



Według oficjalnych danych w Ekwadorze odnotowano 7257 przypadków zakażenia koronawirusem oraz 315 zgonów. To liczby niewiele większe niż w Polsce, lecz według większości relacji, w tym Valencii - zdecydowanie zaniżone.





Zdjęcie W Ekwadorze brak materiałów na trumny. Zmarli są chowani w tekturowych trumnach / Eduardo Maquilon / Getty Images

Zdjęcie Joel Valencia / Michał Chwieduk / Newspix

Reklama

WG